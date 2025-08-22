El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La soprano sudafricana ha actuado en los principales auditorios mundiales. Elena Cherkashyna

Pretty Yende

Soprano
«Es un regalo conectar con otras almas a través de la hermosa música que canto»

La aclamada intérprete sudafricana, recala hoy en el Festival Internacional de Santander como protagonista de la Gala Lírica en la Sala Argenta

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Pretty Yende (Sudáfrica, 1985) se ha consolidado como una de las sopranos más admiradas de la escena lírica internacional. Descubrió la ópera de manera fortuita ... en su adolescencia y su trayectoria ha estado marcada por una fulgurante proyección. Ganadora del prestigioso Concurso Belvedere en 2010, se formó en la Academia de La Scala de Milán, donde inició una carrera que hoy la sitúa en los principales teatros del mundo. Hoy estará en el Festival Internacional de Santander, (20.00 horas), como protagonista de la Gala Lírica, junto al tenor Michael Fabiano y la Oviedo Filarmonia a las órdenes de Pablo Mielgo. Dueña de una voz luminosa y versátil, ha brillado en roles de bel canto y ha protagonizado hitos históricos como la coronación de Carlos III o la reapertura de Notre Dame.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Es un regalo conectar con otras almas a través de la hermosa música que canto»

«Es un regalo conectar con otras almas a través de la hermosa música que canto»