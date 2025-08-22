Pretty Yende (Sudáfrica, 1985) se ha consolidado como una de las sopranos más admiradas de la escena lírica internacional. Descubrió la ópera de manera fortuita ... en su adolescencia y su trayectoria ha estado marcada por una fulgurante proyección. Ganadora del prestigioso Concurso Belvedere en 2010, se formó en la Academia de La Scala de Milán, donde inició una carrera que hoy la sitúa en los principales teatros del mundo. Hoy estará en el Festival Internacional de Santander, (20.00 horas), como protagonista de la Gala Lírica, junto al tenor Michael Fabiano y la Oviedo Filarmonia a las órdenes de Pablo Mielgo. Dueña de una voz luminosa y versátil, ha brillado en roles de bel canto y ha protagonizado hitos históricos como la coronación de Carlos III o la reapertura de Notre Dame.

-Llega precedida por el anuncio de ser una de las grandes estrellas de esta edición del Festival . ¿Lo es?

-Estoy muy agradecida por este honor y por el privilegio de hacer música hermosa con mi colega Michael Fabiano y el maestro Pablo Mielgo, y en este festival tan maravilloso. Muy agradecida.

-¿Cómo maneja la presión de las expectativas que rodean su carrera?

-Tengo un inmenso apoyo de mi #prettyarmy y cualquier presión extra que esté fuera de mi control no es algo que me lleve al corazón. Mi viaje musical es el lugar más seguro para mi alma y la música siempre me abraza y me da paz y alegría, algo que siempre espero compartir con mi público en todo el mundo.

-En su segundo álbum, 'Dreams', el hilo conductor es que todos los protagonistas tienen un sueño. ¿Cuál es el suyo?

-Todos mis sueños más salvajes se han hecho realidad, lo cual es una enorme bendición para mí, porque sé que no es por casualidad. Así que ahora puedo crear más sueños para mi futuro y estoy emocionada por verlos convertirse en realidad.

-¿Qué proporción de talento y qué proporción de trabajo duro le han llevado hasta donde está?

-Ambos. Realmente no se puede cuantificar de esa manera, así que agradezco tener un don y que los primeros pasos de mi educación, de mis maestros en Sudáfrica, me enseñaran a hacerme 'amiga' del trabajo duro, porque eso es muy significativo para un artista: aprender a trabajar tan intensamente que se vuelva 'fácil', porque es una forma de ser.

-¿Qué sentimientos surgen cuando sube a los escenarios de las grandes salas de conciertos del mundo?

-Siempre son gratitud y alegría para mí, porque recibo el regalo de tener la oportunidad de conectar con almas preciosas a través de la música tan hermosa que me toca cantar. Así que siempre estoy emocionada.

-¿Y qué significó dar voz a momentos históricos como la reapertura de Notre Dame o la coronación del rey Carlos III?

-Disfruté enormemente actuando en Notre Dame y en la coronación. Fue una oportunidad, de nuevo, para compartir mi don con el mayor número de personas posible, desde la humildad ante ello.

-En 2010, se convirtió en la primera artista en la historia del Concurso Belvedere en ganar el premio máximo en todas las categorías. ¿Qué importancia tienen esos hitos en una carrera a largo plazo?

-Ese concurso me dio la posibilidad de estudiar en Milán en la Academia de La Scala y de aprender el idioma. Todas las oportunidades que llegaron después nacieron de ese concurso, así que tuvo un papel muy importante en mis inicios en el extranjero tras dejar mi país.

-¿Qué personajes de la historia del bel canto le atraen más? ¿Cuáles son sus favoritos para interpretar?

-Tengo el privilegio de interpretar lo mejor de ese repertorio: Adina, Lucia, Elvira (I Puritani), Amina (La sonnambula), Norina (Don Pasquale), Marie (La fille du régiment), Maria Stuarda... Los amo a todos. Disfruto más de los papeles cómicos.

-Ha dicho que España le recuerda a Sudáfrica -su gente, su luz, su energía-. ¿Qué diría del público español?

-Estoy muy agradecida por la calidez del público español; siempre están con el sol en sus ojos y esa luz siempre brilla sobre nosotros cuando los miramos.

-También ha dicho que 2025 es un año especial. ¿Por qué?

-Este año marca un hito en mi carrera, un punto de inflexión, ya que estoy adentrándome en repertorios más grandes conforme mi voz lo permite. Recientemente debuté como Leonora en 'Il Trovatore' de Verdi y me alegró mucho haber esperado, porque ahora la voz está lista para esos roles y para los que están por venir.

-En ese sentido, ¿se consideras un modelo para las jóvenes que aspiran a entrar en el selecto mundo de la ópera?

-Siempre me siento privilegiada cuando la gente me considera un modelo a seguir, es algo muy especial descubrirlo. Lo aprecio mucho.

-¿Cree que la ópera necesita evolucionar para llegar a nuevos públicos?

-La ópera está evolucionando y cada vez somos más los jóvenes en los teatros, y eso es absolutamente maravilloso y asegura el futuro de la ópera. Estoy muy agradecida.