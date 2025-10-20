El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos de los bailarines del London City Ballet, en una escena de 'Momentum'. ASH

El renovado London City Ballet lanza el vuelo con 'Momentum' en el Palacio de Festivales

Dirigida por Christopher Marney, la compañía combinará el próximo sábado piezas clásicas y contemporáneas en torno a la idea de la memoria y el movimiento

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Palacio de Festivales reúne este próximo fin de semana dos propuestas que dialogan entre sí desde lenguajes distintos: la danza del London City ... Ballet, que presenta 'Momentum' este sábado a las 19.30 horas en la Sala Argenta, y el concierto 'El canto de la sirena' del IMA Baroque Ensemble, que cerrará el programa el domingo a las 19.00 horas en la Sala Pereda. Dos citas que miran al pasado sin nostalgia, con la voluntad de reinterpretar la herencia artística y devolverla al presente.

