El escritor vallisoletano Bernardo Díaz Nosty. Isabel Pemuy

«Las reporteras ofrecieron una visión de la guerra totalmente distinta a lo conocido»

Bernardo Díaz Nosty plasma en 'Lo contaron al mundo', el papel de las periodistas extranjeras en la Guerra Civil, que presenta mañana en La Vorágine

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Casi mil páginas, 916 para ser exactos, ocupa el último trabajo del periodista Bernardo Díaz Nosty, que presentará mañana en La Vorágine (19.30 horas). ... Un profuso estudio en el que tira de la manta de la historia para poner en un lugar visible la labor de las periodistas extranjeras que viajaron a España para cubrir el conflicto que partió al país: la Guerra Civil. La más mediática de la historia hasta ese momento, como señalaba Hugh Thomas.

