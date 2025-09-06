La respuesta al FIS crece de nuevo al superar los 32.000 espectadores

Cosme Marina, el director del Festival Internacional de Santander, cuya 74 edición fue clausurada el pasado domingo, se jactaba ayer de la respuesta y ... conexión alcanzada con el aficionado. «El público ha hecho suya nuestra propuesta, la de un Festival plural que arriesga y que siente como algo propio, y esa es nuestra mayor satisfacción». Los datos y cifras le avalan: el FIS ha registrado 32.439 asistencias, un 19% más que la edición de 2024, que ya había experimentado un aumento del 17% en las cifras de público respecto al anterior. De los espectáculos presentados en el Palacio de Festivales, diez agotaron las localidades, ocho resultaron en lleno técnico y otros tres superaron el 60% del aforo.

En los Marcos Históricos una docena de programas agotaron también las entradas al igual que los dos conciertos en el Centro Botín, y otros ocho tuvieron una ocupación por encima del 90%.

BALANCE En datos 32.439 asistencias, un 19% más que la edición de 2024. En el Palacio de Festivales, diez agotaron las localidades, ocho resultaron en lleno técnico y otros tres superaron el 60% del aforo.

Marcos Históricos 12 programas agotaron también el papel, al igual que los dos conciertos en el Centro Botín, y otros 8 tuvieron una ocupación por encima del 90%.

Marina subrayó la identidad de un Festival «plural, que arriesga y plantea retos tanto al público como a los artistas, con la calidad de las propuestas como guía y que se enorgullece de que nuestra audiencia lo sienta como propio». La edición número 75, añadió, «ha de ser un punto de inflexión para el Festival, como de alguna manera lo fue su 50º aniversario».

La programación oficial comenzó el pasado 1 de agosto -aunque el 31 de julio tuvo lugar la clase abierta de danza frente a la bahía- y finalizó el pasado día 31 de ese mes, ofreciendo un total de 52 actividades, tanto en el Palacio de Festivales, en las salas Argenta y Pereda, así como en la terraza de Gamazo, como en el Centro Botín y los Marcos Históricos.

Según los datos analizados esta semana, provenientes del sistema informático de venta de entradas y de los informes de taquilla, lo más destacado por los gestores del Festival son esos diez espectáculos de la programación del Palacio que agotaron todas las localidades (5 en la Argenta, 4 en la Pereda y el celebrado en la terraza.

Los datos de la venta de entradas señalan también un aumento en la diversidad de la procedencia del público. A la tradicional demanda de entradas, especialmente en la venta por internet, de habitantes de comunidades autónomas como Madrid, Asturias, País Vasco o Castilla León, en esta edición se han sumado espectadores de Andalucía, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, lo que hace del FIS un importante vector del turismo cultural. También en el ámbito europeo, con público de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. En esta edición, el Festival presentó un adelanto de su programación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cita de referencia en el sector turístico y feria líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial, en el marco del estand de Cantabria.

En otoño

Los conciertos de la Sinfónica de Tenerife y de la Joven Orquesta Francesa de Jóvenes fueron retransmitidos por Radio Clásica, y pueden escucharse online en la sección Festivales de verano de Radio Nacional de España. Asimismo, el concierto de la China NCPA Orchestra y cinco de los programas de la sección Marcos Históricos podrán escucharse este otoño en la misma plataforma. A través de los socios de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), estas emisiones radiofónicas llegan a una audiencia de millones de personas en todo el mundo.

A la programación oficial del Festival se sumaron también la clase de danza abierta en el anfiteatro del Centro Botín (31 de julio) y el ensayo abierto a jóvenes y estudiantes de la Sinfónica de Melbourne (24 de agosto), dentro de las nuevas iniciativas educativas que el Festival está poniendo en marcha.

En ellas se insertan ahora también los talleres y charlas sobre música, que se extendieron de abril a junio, con una conferencia al mes.

Este año, ante el éxito de anteriores convocatorias y gracias a la colaboración institucional con los Ayuntamientos y el renovado sistema de patrocinios impulsado por el Festival, «el FIS ha duplicado sus citas, al incorporar nuevas actividades, en Castro Urdiales y Reinosa, a las ya habituales en Santander y San Vicente de la Barquera».

En este sentido, el Festival agradece la colaboración de los Ayuntamientos y de la Diócesis de Santander, trabajo en común que ha permitido llevar los Marcos Históricos al claustro de la Catedral y a diecisiete localidades, así como a la cueva de El Soplao.

También se convocó el primer concurso público entre artistas cántabros para elegir la imagen de la programación, en el que resultó ganadora la obra 'El mejor espectáculo del mundo', de Sonia Higuera.

La programación del FIS incluyó el estreno en España de Thikra, el nuevo espectáculo de la compañía de danza de Akram Khan; y de Vivaldi: las cuatro estaciones bailadas, propuesta que unió a Le concert de La Loge con la compañía de baile Käfig.

A lo largo de las treinta y una jornadas del Festival, la programación rindió homenaje y subrayó los aniversarios de Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel y Dmitri Shostakóvich.

Finalmente, Santander fue la única parada en España en las giras de las orquestas The Hallé de Manchester, a la batuta de Kahchun Wong; y de la China NCPA Orchestra, junto al pianista Bruce Liu y el maestro Myung-Whun Chung, que muy pronto toma el mando musical en la Scala de Milán.