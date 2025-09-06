El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diez espectáculos celebrados en el Palacio de Festivales registraron llenos. FIS/PEDRO PUENTE

La respuesta al FIS crece de nuevo al superar los 32.000 espectadores

La cifra supone un 19% más que la edición de 2024, que ya experimentó un aumento del 17% en las cifras de público respecto al año anterior

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Cosme Marina, el director del Festival Internacional de Santander, cuya 74 edición fue clausurada el pasado domingo, se jactaba ayer de la respuesta y ... conexión alcanzada con el aficionado. «El público ha hecho suya nuestra propuesta, la de un Festival plural que arriesga y que siente como algo propio, y esa es nuestra mayor satisfacción». Los datos y cifras le avalan: el FIS ha registrado 32.439 asistencias, un 19% más que la edición de 2024, que ya había experimentado un aumento del 17% en las cifras de público respecto al anterior. De los espectáculos presentados en el Palacio de Festivales, diez agotaron las localidades, ocho resultaron en lleno técnico y otros tres superaron el 60% del aforo.

