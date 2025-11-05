Un retrato de la Concha Espina «poliédrica» y su aportación a la conquista de la ciudadanía femenina

Edad de Plata, escritora y mujer. Resituar esta ecuación en el tiempo y en su justo lugar tiene un nombre propio: Concha Espina. Ahora, el ... Parlamento y la Universidad de Cantabria dan un paso más hacia la «integración del legado, la figura y la obra de la escritora cántabra en las interpretaciones, desde el presente, sobre los autores de su tiempo, y en la propia interpretación actualizada de la protagonista y su significación en la Edad de Plata. Para ello, como se anticipó, ambas instituciones han encauzado su habitual colaboración en una exposición que reivindica a Concha Espina como una «mujer de vanguardia», destacada por «el valor literario» de su escritura y su «proyección internacional». La exposición, bajo el epígrafe 'Querer, saber, poder', inaugurada ayer en el Patio del Parlamento perfila y contextualiza la poderosa presencia de Concha Espina como una autora «poliédrica» en la que se alza como factor singular «su aportación a la causa femenina».

La muestra, acompañada de un ciclo de conferencias que se inició a finales del pasado mes, se exhibirá hasta el próximo 31 enero de 2026. La muestra, dirigida por el Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad, desde su Área de Exposiciones, ha estado precedida de un ingente trabajo de investigación y relectura con el fin de mostrar «una visión no solo completa sino también actualizada de su vida y obra, y de su transcendencia en varios ámbitos». Las comisarias del proyecto Cristina Fernández Gallo y Rebeca Rodríguez Hoz, que han contado con el asesoramiento de la directora del Aula de Letras de la UC, Macarena García-Avello Fernández-Cueto, y con la ayuda técnica de Edurne Elizalde como documentalista, configuran el equipo de esta propuesta. Alrededor del Patio del Parlamento el recorrido comprende paradas en dieciséis paneles que combinan fotografía, documentación y textos elaborados. Un guión que es biográfico pero sobre todo temático, plural y con un objetivo común: compartir esa visión caleidoscópica de la autora de 'Mujeres el Quijote'. Y en ella sobresale su contribución a la «conquista de la ciudadanía femenina». Una autora que «defendía la igualdad, el acceso a la educación de las mujeres y sentía gran preocupación por los más desfavorecidos».

La muestra Título 'Concha Espina Querer, saber, poder'.

Organizadores Parlamento y UC.

hasta el 31 de enero de 2026.

En este sentido, las distintas facetas de la autora de 'El metal de los muertos', encabezadas por «su papel en la Edad de Plata de la cultura española» (periodo que abarca prácticamente de 1868 a 1936 y en el que afloran las generaciones del 98, del 14 y del 27); y su aportación para «fomentar la participación de la mujer sin ser una feminista al uso», se plasman y reflejan en la muestra que conmemora el el 70 aniversario de la muerte de la escritora. Concha Espina (Santander, 1869-Madrid 1955) queda a la intemperie a través de un sintético, didáctico y sencillo itinerario configurado por fotografías y textos no solo de la propia escritora, sino de numerosas referencias del contexto. «Participó en todos los grandes debates del primer tercio del siglo XX: el problema de España, la cuestión social, la cuestión religiosa y el feminismo y la participación de la mujer», subrayaron ayer las comisarias. Y matizaron que, aunque «no fue sufragista ni feminista en el concepto tradicional, su contribución al feminismo social y cultural y al feminismo cristiano fue esencial».

Ampliar Alfredo Pérez de Armiñán, Cristina Fernández Gallo, Rebeca Rodríguez Hoz, Conchi López y María José González Revuelta, en la presentación de la muestra. Juanjo Santamaría

En esta muestra, a juicio de sus comisarias, se revela con todas sus aristas. Una reivindicación «para que se integre en la cultura contemporánea española y salga del compartimento de segunda reservado a las mujeres».La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, destacó que la muestra «rescata a una de las grandes escritoras españolas de todos los tiempos, si no la mayor, y con ello muchos de los ideales de modernidad y de igualdad de las mujeres en nuestro país».

Por su parte, Alfredo Pérez Armiñán y de la Serna señaló que Concha Espina «es una figura tutelar con una personalidad poderosa y poliédrica, y además representativa de la emergencia de la mujer como el factor decisivo del siglo XX. No solo en términos de feminismo, sino de la condición femenina como parte esencial de la sociedad». Resaltó que la exposición sitúa a su bisabuela «en el contexto de la España contemporánea mejor que ninguna otra muestra o publicación sobre ella».

Por su parte, la rectora de la UC, Conchi López, subrayó que la exposición permite recuperar a a la escritora -que fue una de las primeras autoras en vivir de la pluma, varias veces candidata al Nobel- y a la mujer. «Nos permite reconocer a una mujer central en la historia de España, que había quedado en cierto modo olvidada».