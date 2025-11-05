El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografías y textos proponen un reflejo de ese perfil poliédrico de la autora de 'El Jayón'. Juanjo Santamaría

Un retrato de la Concha Espina «poliédrica» y su aportación a la conquista de la ciudadanía femenina

La exposición del Parlamento y la UC, 'Querer, saber, poder', reivindica y resitúa la contribución de la escritora cántabra a la Edad de Plata de la cultura española

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Edad de Plata, escritora y mujer. Resituar esta ecuación en el tiempo y en su justo lugar tiene un nombre propio: Concha Espina. Ahora, el ... Parlamento y la Universidad de Cantabria dan un paso más hacia la «integración del legado, la figura y la obra de la escritora cántabra en las interpretaciones, desde el presente, sobre los autores de su tiempo, y en la propia interpretación actualizada de la protagonista y su significación en la Edad de Plata. Para ello, como se anticipó, ambas instituciones han encauzado su habitual colaboración en una exposición que reivindica a Concha Espina como una «mujer de vanguardia», destacada por «el valor literario» de su escritura y su «proyección internacional». La exposición, bajo el epígrafe 'Querer, saber, poder', inaugurada ayer en el Patio del Parlamento perfila y contextualiza la poderosa presencia de Concha Espina como una autora «poliédrica» en la que se alza como factor singular «su aportación a la causa femenina».

