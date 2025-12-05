Retrato de escritoras, en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo

El profesor y miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo, Alejandro Alonso Nogueira, descubrió recientemente dos novelas inéditas del escritor Ignacio Aldecoa en el Archivo ... General de la Administración en Alcalá de Henares. Se trata de 'Ciudad de tarde' que Aldecoa presentó al Premio Café Gijón en 1952 y que quedó finalista y de 'El gran mercado', obra de la que no se tenían noticias. Los vínculos y proyección de la institución santanderina, que se extienden por espacios del mundo intelectual y cultural hispanoamericano, tienen uno de sus epicentros en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.

La centenaria revista que edita la Sociedad Menéndez Pelayo y que dirige la catedrática de la Universidad de Cantabria, Raquel Gutiérrez Sebastián, afronta este año la publicación de cinco volúmenes, cuatro de carácter extraordinario o monográfico y el número habitual correspondiente a cada año.

Los dos primeros ya se encuentran disponibles en la plataforma digital de la revista. El primero, que consta de dieciséis trabajos, ha sido coordinado por la catedrática de la universidad de Sevilla Mercedes Arriaga y por la investigadora Amparo Simonelli. Lleva por título 'Escritoras: cartografías de la memoria individual y colectiva' y propone adentrarse en los estudios de género desde un planteamiento novedoso, a través de la indagación entre las relaciones entre el espacio físico y la creación literaria en la obra de diversas escritoras.

Es el caso de María Teresa León, Elvira Lindo, Concha Lagos y otras autoras relevantes que el canon literario había obviado, entre ellas la poeta china del siglo XVII Den Sute-Jo, las españolas Lola Ramos de la Vega, Gloria de la Prada y María de los Reyes Fuentes, escritoras del siglo XX que cultivaron diversos géneros literarios; y las hispanoamericanas Sylvia Aguilar Zéleny, autora de la novela Basura (2018), ambientada en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, y Nellie Campobello, considerada la primera narradora moderna del siglo XX mexicano.

El monográfico no solo aporta conocimiento filológico, sino que también propone un gesto político y cultural: «Devolver al mapa de la literatura voces y espacios marginados». Mediante la ruptura de las fronteras disciplinarias y la apertura de la literatura a «una lectura plural, crítica y transformadora», los trabajos del Boletín, subraya la directora, «demuestran que la crítica literaria feminista y la ecocrítica no son aproximaciones accesorias, sino claves de lectura imprescindibles para comprender la complejidad de nuestras tradiciones».

Una tarea que es a la vez hermenéutica y emancipadora: «Trazar cartografías críticas de la literatura donde género, naturaleza y memoria se entrelazan en un mapa alternativo. Un mapa que no solo ilumina lo olvidado, sino que también nos recuerda que la literatura, como espacio simbólico, siempre es un acto de resistencia y de futuro».

El segundo monográfico es un homenaje a uno de los teóricos de la literatura más importantes del panorama académico actual, el catedrático de la Universidad de Zaragoza Luis Beltrán Almería, recientemente jubilado. Se presentan novedosos acercamientos a la teoría literaria en dieciocho artículos bajo la coordinación de Fernando Romo de la Universidad de Vigo y de dos profesoras de la Universidad Veracruzana de México, Martha Elena Munguía y Claudia Gidi. Los estudios tocan temas tan interesantes como

la narrativa de Pérez Galdós, Unamuno, Carmen Laforet, Ignacio Martínez de Pisón o Carmen Martín Gaite, a la que la revista dedicará un número monográfico completo también este año con motivo del centenario de su nacimiento, y recoge asimismo estudios sobre literatura rusa, literatura infantil, Kafka o el cine español.

También se presentan tres semblanzas de la figura de Beltrán Almería, un teórico de la literatura particularmente interesado en la teoría de la novela y en la obra de Bajtín, cuya última publicación en la editorial Cátedra este mismo año, 'Estética de la novela', presenta «una historia de la novela a través de las diversas estéticas con las que se ha presentado este género desde su aparición en la Antigüedad hasta la actualidad».