Sylvia Aguilar Zéleny, autora de la novela 'Basura' (izquierda) y Elvira Lindo y María Teresa León Meterphoto /Fernando Villar

Retrato de escritoras, en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo

La centenaria revista de la Sociedad Menéndez Pelayo, que dirige la catedrática Raquel Gutiérrez Sebastián, afronta este año la publicación de cinco volúmenes, cuatro de carácter monográfico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El profesor y miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo, Alejandro Alonso Nogueira, descubrió recientemente dos novelas inéditas del escritor Ignacio Aldecoa en el Archivo ... General de la Administración en Alcalá de Henares. Se trata de 'Ciudad de tarde' que Aldecoa presentó al Premio Café Gijón en 1952 y que quedó finalista y de 'El gran mercado', obra de la que no se tenían noticias. Los vínculos y proyección de la institución santanderina, que se extienden por espacios del mundo intelectual y cultural hispanoamericano, tienen uno de sus epicentros en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.

