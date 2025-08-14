El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Richard Zubelzu en Málaga. A. Ortega

Richard Zubelzu confirma el estreno en septiembre del documental 'Reinosa 1987'

'El precio de la reconversión industrial' tendrá su puesta de largo en las salas Embajadores Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El documental 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' del cineasta cántabro Richard Zubelzu se estrenará en salas el próximo mes de septiembre. ... Tras su exitoso paso por el Festival de Málaga, donde recibió una gran acogida por parte del público y la crítica, el filme, que ofrece «un relato imprescindible sobre uno de los episodios más duros de la historia reciente de España», ha confirmado su estreno oficial en Madrid el día 1 de septiembre y el 11 de ese mes en las salas Embajadores Santander. Y en octubre, el filme se proyectará los días 2, 3 y 4 en el Teatro Principal de Reinosa. Además, el documental también llegará próximamente a Barcelona y Oviedo, consolidando su recorrido por salas comprometidas con el cine social y de memoria histórica.

