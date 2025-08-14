Richard Zubelzu confirma el estreno en septiembre del documental 'Reinosa 1987'

El documental 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' del cineasta cántabro Richard Zubelzu se estrenará en salas el próximo mes de septiembre. ... Tras su exitoso paso por el Festival de Málaga, donde recibió una gran acogida por parte del público y la crítica, el filme, que ofrece «un relato imprescindible sobre uno de los episodios más duros de la historia reciente de España», ha confirmado su estreno oficial en Madrid el día 1 de septiembre y el 11 de ese mes en las salas Embajadores Santander. Y en octubre, el filme se proyectará los días 2, 3 y 4 en el Teatro Principal de Reinosa. Además, el documental también llegará próximamente a Barcelona y Oviedo, consolidando su recorrido por salas comprometidas con el cine social y de memoria histórica.

A través de esta cinta, el cineasta «busca arrojar luz sobre una parte olvidada de la historia de Reinosa desde el recuerdo de ese niño de 9 años que, desde la ventana, miraba asustado cómo su pueblo se había convertido en un campo de batalla». Una reflexión sobre cómo los disturbios dejaron una huella duradera en la comunidad y cómo, 38 años después, «la comarca se encuentra en una situación laboral similar o incluso peor que la vivida en 1987».

La obra invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones políticas, la defensa de los derechos laborales y el papel del Estado en la protección del bienestar social. Dirigida por Zubelzu y producida por Magda Calabrese la cinta esta edificada a través de tesmonios, imágenes, documentos, audios de archivo y reconstrucciones históricas, y revela la cruda realidad que se esconde tras aquellos sucesos.

Rafael de Andrés, Marosa Montañés, Javier Bocos, Ángel Colina, Marcos Gutiérrez, Julia Ahumada, Misael Arturo López Zapico son algunos de los protagonistas. El documental ha contado con el apoyo de Gema Calvo Producciones y 3Cat. El fotógrafo Ángel Colina ganó el premio Ortega y Gasset con su trabajo en 1987 en Reinosa y ha cedido imágenes para la realización de este documental, además de dar un testimonio hasta el presente inédito.

La crítica lo ha calificado como una obra «emocionalmente potente y políticamente pertinente», destacando su valor para la memoria colectiva y el debate sobre las decisiones económicas que afectan directamente al bienestar social y laboral de las comunidades.