Rulo regresa al Castillo de Argüeso, donde vivió uno de sus conciertos «más felices»

Con casi treinta años de trayectoria, Rulo ha perdido la cuenta del número de conciertos que ha ofrecido por distintos países. Sin embargo hay ... actuaciones que no se olvidan, como la que ofreció en el año 2014 en el Castillo de Argüeso, muy cerca de su Reinosa natal. Aquel concierto, «una romanticada» en sus propias palabras y del que se grabó un CD y un DVD, fue tan importante para él que ha querido repetirlo. Será el próximo día 21 de agosto en una cita que asegura será muy especial, «entre mis montañas», en «mi casa, y hace seis años que no toco en Campoo».

EL CONCIERTO En su tierra Once años después de su memorable concierto 'Una noche en el castillo', Rulo y la Contrabanda vuelven al Castillo de Argüeso, con el jovencísimo Alberto, 'el roquero de La Joyanca', como telonero.

Fecha Será el 21 de agosto y el concierto de Rulo empezará a las 21.30 horas, aunque las puertas abrirán a las 18.00 h. y Alberto tocará a las 20.30 h.

Entradas A la venta desde hoy, martes, a las 12.00 horas en www.ruloylacontrabanda. com.

Así se lamentaba ante más de un centenar de fans que acudieron en la tarde de ayer a Parte Automóviles Santander, el concesionario de Tomás Parca -«más que un amigo y otro campurriano comprometido»-, principal patrocinador del concierto. Y así, entre amigos y seguidores, Rulo se sintió tan a gusto durante la presentación de la actuación y del cartel que ha diseñado Álvaro Pérez-Fajardo, que contó que tanto él como sus compañeros de la Contrabanda son «coleccionistas de noches mágicas» y que, sin duda, aquella de hace once años «fue una de las más felices». También señaló que, en contra de lo que dice Joaquín Sabina, quien por cierto les dedicó a él y a su mujer una canción en el concierto de este pasado domingo en Santander, «a los lugares que has sido feliz hay que volver». También los seguidores estaban encantados con este encuentro al que acudieron con más intriga que información ya que Rulo simplemente dejó en sus redes sociales en la mañana de ayer un mensaje diciendo que a las 19.00 horas y en este concesionario de Peñacastillo iba a hacer un anuncio sobre un proyecto en el que lleva tiempo trabajando, anuncio que fue recibido con aplausos y vítores. Además, no se fueron sin hacerse su correspondiente foto y, sobre todo, con el regalo de escucharle en directo -acompañado del guitarrista de la Contrabanda, el también reinosano Fito Garmendia- interpretar 'Dentro de una canción'.

Rulo está inmerso en una gira que se cerrará en París el 21 de octubre, pero ayer repitió que el de Argüeso es un concierto al que tiene «muchísimas ganas» porque además a las doce de la noche de ese mismo día, cuando el directo esté llegando a su final, cumplirá 46 años. También anunció que en la Sala de la Chimenea del Castillo de Argüeso permanecerán expuestos una treintena de carteles de sus conciertos más importantes. «Unas obras de arte de Álvaro Pérez-Fajardo», definió.

