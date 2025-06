La sala Los Ángeles cierra su ciclo de flamenco con Can Wan, el 'gitano de Pekín'

La sexta y última cita del ciclo de flamenco de la sala santanderina Los Ángeles tendrá lugar hoy, tal como se avanzó, con la presencia ... desde las 20 horas del guitarrista Can Wang, apodado el 'gitano de Pekín', que estará acompañado al cante por el joven gaditano Juan de la Lola. El exitoso ciclo, comisariado por cántabro Rubén Ortiz Llata, se abrió el pasado 18 de enero con el cante de Manuel de la Tomasa, al que siguieron el 2 veces nominado al Grammy Latino Diego Guerrero y su banda. Ya en marzo fue el turno del guitarrista algecireño José Carlos Gómez con su homenaje a Paco de Lucía y como artista invitado al celebre cantaor Rafael de Utrera; en abril la guitarrista Mercedes Luján y la bailaora del momento Sara Sánchez, mientras que el pasado mes Kiki Morente presento su 'Azabache' acompañado por la guitarra del virtuoso Joni Jiménez. Ahora recala en Santander el guitarrista Can Wang, apodado 'El gitano de Pekín', acompañado al cante por el joven cantaor gaditano Juan de la Lola.

Can Wang de 35 años dejo su país hace 12 para seguir un sueño. Can estaba estudiando ecología cuando por azar escucho el disco 'Cositas Buenas' de Paco de Lucía. No conocía ni el flamenco ni tan siquiera tocaba la guitarra, pero cuando en 2013 terminó sus estudios de Ingeniería Ecológica y tuvo la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar, su pasión era ya la guitarra flamenca.

En Pekín encontró a un maestro de guitarra de Granada, Alberto Cuéllar, que le enseñó técnica y compás.En 2014 decidió venir a España. En dos meses aprendió el idioma con un curso intensivo y logro el visado. Llega a Sevilla y se matricula en la Fundación Cristina Heeren. Fue discípulo del legendario maestro de la guitarra flamenca, Manolo Sanlúcar al que conoció en un curso de verano en Córdoba. En 2018, ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba Rafael Orozco como primer clasificado y en 2022 se graduó con la calificación más alta.

La siguiente cita será el 5 de julio con el concierto de Ensemble de 14 guitarras, de Valladolid, dirigido por Carlos Rodríguez Vivar

Es el primer guitarrista de nacionalidad china en obtener un título oficial de guitarra flamenca en España. En 2015 fundó el portal Flamenco China, con el objetivo de promover el arte flamenco en Asia mediante conciertos, conferencias, clases magistrales y actividades de divulgación.

Entre 2015 y 2017, escribió y publicó dos manuales didácticos: 'Explicación detallada de las técnicas de la guitarra flamenca' y 'Explicación detallada de las formas y ritmos de la guitarra flamenca'. En paralelo, de 2013 a 2017, trabajó para el Grupo de Artes Escénicas de Oriente de China y realizó giras por todo el país.

Desde 2018 ha estado activo en importantes festivales y salas de conciertos de España y Asia, como el Festival Internacional de Guitarra de Granada, Ronda, Shenzhen y Shanghái y Chiang Mai (Thailandia). En julio de 2024, recibió una invitación del Gran Teatro Nacional de China para difundir por primera vez el arte del flamenco en este prestigioso recinto artístico. En 2021, lanzó su primer sencillo, 'Vengo de Pekín' con Airmusic Spain.

La siguiente actuación en la sala Los Ángeles está prevista para el sábado 5 de julio con el concierto de Ensemble de 14 guitarras, de Valladolid, bajo la dirección de Carlos Rodríguez Vivar.

Otras citas ya confirmadas serán por un lado la actuación de los hermanos Guedes, prevista para el 6 de septiembre y el concierto del artista norteamericano Mike Farris, ganador de un Grammy y premio Americana y líder y creador de la banda Screamin Cheetah Whellies, que actuará en formato acústico.