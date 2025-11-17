El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cristina Somavilla y Manuela Gutiérrez forman este colectivo que aúna cine, literatura y arte. Javier Cotera

Salón de Belleza invita a «hacer ciudad» en Santander desde la imagen en movimiento

El colectivo fundado hace un año por Manuela Gutiérrez y Cristina Somavilla consolida su programa con un cine club y varios encuentros en la Fábrica de Creación

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Pensar el cine desde otro lugar es el objetivo de un colectivo que, en el último año, ha consolidado su actividad en Santander. Se llama ... Salón de Belleza, y lo integran Manuela Gutiérrez Arrieta y Cristina Somavilla, dos creadoras que comparten una inquietud común: cuestionar las formas tradicionales de producir y recibir imágenes. Lo hacen a través de proyecciones, talleres y encuentros en los que mezclan disciplinas y desdibujan las fronteras entre arte, pensamiento y experiencia. «Salón de Belleza surgió como una conversación entre dos amigas que llevábamos mucho tiempo compartiendo lo que pensábamos del cine y de la cultura», cuenta Manuela Gutiérrez. «Sentíamos que había un vacío respecto a la forma de entender la exhibición cinematográfica y decidimos hacerlo público y generar encuentros donde proyectar películas y propiciar conversaciones que no suelen darse en los circuitos convencionales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  5. 5

    Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión
  6. 6

    Los crímenes más sanguinarios
  7. 7

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  8. 8

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    El campo cántabro se queda sin cacareos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Salón de Belleza invita a «hacer ciudad» en Santander desde la imagen en movimiento

Salón de Belleza invita a «hacer ciudad» en Santander desde la imagen en movimiento