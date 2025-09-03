Santander Creativa impulsará 26 iniciativas culturales del tejido local Las ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, tienen una dotación de 475.000 euros y contemplan dos modalidades para proyectos con arraigo y para propuestas inéditas

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Artes plásticas, teatro, literatura, música, cine. Estas son algunas de las disciplinas que centrarán los 26 proyectos financiados por la Fundación Santander Creativa (FSC) hasta diciembre gracias a la convocatoria general de subvenciones que impulsa la entidadcon el objetivo de «apoyar al tejido cultural y facilitar el desarrollo de sus propias propuestas».

La convocatoria, que ha mantenido la esencia de ediciones anteriores, está dotada con 475.000 euros y contempla dos modalidades distintas. La modalidad A o 'Cultura Trayectoria', pensada para «proyectos que ya cuentan con una o más ediciones celebradas» y cuya cuantía es de 375.000 euros; y la modalidad B o 'Cultura Emprende', dotada con 100.000 euros y dirigida a propuestas inéditas.

Tras permanecer abierta en junio, la convocatoria ha reconocido 18 proyectos, lo que significa que serán apoyadas un total de 26 propuestas recibidas diseñadas por empresas, asociaciones y profesionales del sector.

En el enclave Pronillo fue donde se reunió el pasado julio, una Comisión de Valoración para emitir el fallo del concurso.

Una Comisión de Valoración, tal y como se recoge en las bases, se reunió el pasado julio en Enclave Pronillo, la sede de la Fundación, para seleccionar los proyectos y decidir la aportación económica destinada a cada uno de ellos atendiendo a criterios como la calidad, el interés, la transversalidad y el arraigo en el caso de la modalidad Cultura Trayectoria y a indicadores como la innovación y el impacto en el territorio en el caso de Cultura Emprende. La presidenta de la comisión, Almudena Díaz Gutiérrez, directora de la FSC, y los vocales: Natalia Alonso Arduengo, gestora cultural, comisaria y crítica independiente; Laura Escallada Allende; creadora, educadora y gestora de arte; Víctor José Hurtado Toca, director Académico del Área de Diseño en el Centro Universitario Cesine y Pilar González Ruiz, periodista de El Diario. Como secretaria intervino Marina Diego Alonso, coordinadora de la FSC con voz pero sin voto.

Los proyectos seleccionados por haber obtenido una mayor puntuación en este apartado son: 38 edición de la Revista de literatura infantil y juvenil Peonza; XIV Festival internacional de circo y artes vivas 'En la Cuerda Floja', de Café de las Artes Teatro; X Tipos 25-43º, de Juan Teja; IX Meeting Baby. Encuentro europeo de artes para la primera infancia, de Escena Miriñaque; III Praxis: Programa de estudios en artes y humanidades, de la asociación fluent; XIII Ciclo de Música Antigua, edición 2025, de la asociación Música Antigua de Santander; XIII Teatro Exprés 2025, de la asociación cántabra de empresas profesionales de artes escénicas. Acepae; X Programa Confluencias de residencias culturales, de Carmen Quijano; V Festival Hágase la Luz, creación lumínica y audiovisual, de María del Carmen Campo. XIII Cine sin niebla. Infancias arrebatadas, de la asociación cultural La Vorágine Crítica; VIII DelasCallesunMuseo2025. El Mar, LA MAR...Ciudad Marítima, de Laura Crespo; V El temporal, de Miriam Mora; IX Ciclo de charlas Café Entrehuertas 2025, de la asociación Cantabria @ Europa - Eureka Santander; IX Ciclo de Cine documental: Miradas Globales, de la asociación La Llave Azul;VII Foco Norte, de Laboratorio Creativo Audiovisual S.Coop; III Recordari, de Mónica González; II Habitar el Paisaje, de Patricia Munté García de la Santa y II Cadac-Ciclo de Arte en Acción, de Jana de Luque.

Y los seleccionados por haber obtenido una mayor puntación en la segunda modalidad son: Crear, participar, celebrar: cultura y salud mental comunitaria, de la asociación cultural La Ortiga Colectiva de Santander; Festival Hacer-Ver-Mover- Santander 2025, de Movimiento en Red; Brote, de Patricia Pérez Goñi; Frecuencia Oblicua. Encuentro de electrónica experimental, cuerpo y visuales, de la asociación Cantabria @ Europa-Eureka Santander; Coordenadas interiores, de Eva Gárate; Danza para la vida, de Movidas Asociación de Danza y Movimiento Terapia; Solidaridad en el foco, de Aitor Stefan Sánchez Smith y, finalmente, Al otro lado. La comunidad a escena, de la asociación Allende, Movimiento y Creación.