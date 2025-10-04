El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Auditorio del Centro Botín alberga cientos de esferas luminosas de la instalación 'Globoscope'. Ana Martín

Santander sigue el rastro de la luz

El Festival de Ruido interno enciende más de una veintena de espacios de la ciudad entre instalaciones permanentes y montajes efímeros

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:50

Comenta

El festival de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno prosigue hasta mañana domingo presentando 16 propuestas, tanto de artistas internacionales, más creadores locales, ... en 22 espacios de Santander. 'Hágase la Luz' vincula arte y nuevas tecnologías e invita a descubrir calles, plazas y edificios desde otra perspectiva.

