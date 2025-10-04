Santander sigue el rastro de la luz

El festival de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno prosigue hasta mañana domingo presentando 16 propuestas, tanto de artistas internacionales, más creadores locales, ... en 22 espacios de Santander. 'Hágase la Luz' vincula arte y nuevas tecnologías e invita a descubrir calles, plazas y edificios desde otra perspectiva.

Entre las citas de hoy Claustro de la Catedral. Tegimen Lucis (Refugio de luz) Ruido Interno. Instalación de luz, música y vídeo. Solo hoy de 21.00 a 23.45 h. Pases cada 15 minutos.

Mercado de la Esperanza. Juan Carlos Fernández. Intervención de luz y sonido. Solo hoy. Se ve desde fuera del mercado, de 21.30 a 23.45 h. Pases cada 10 minutos.

Recorridos sonoros. Rafael Manrique. Barrio Pesquero, de 11.00 a 14.00 h. Reservas en eventbrite.

Museo MAS. Alumnos de Bachillerato de Artes. Realidad Aumentada. De 10.00 a 13.00 y 17.30 a 21.00 horas.

El Claustro de la Catedral y el Mercado de la Esperanza son dos de ellos. La primera de ellas, diseñada por Ruido Interno, lleva por nombre 'Tegimen Lucis' que transforma hoy el claustro en un espacio de contemplación a través de una coreografía de luz y un paisaje sonoro envolvente que plantea un diálogo poético entre el tiempo, el silencio y la espiritualidad del lugar. Por otra parte, 'Esperanza', la intervención de luz y sonido diseñada por Juan Carlos Fernández para el Mercado será visible desde el exterior del edificio se plantea como una invitación para celebrar la memoria viva de este espacio que ha cumplido 120 años.

En el Auditorio del Centro Botín cientos de esferas luminosas hasta mañana conforman la instalación live luz/audio 'Globoscope', una propuesta internacional de Colective Coin. Luz, láser, vídeo y sonido son los elementos empleados en 'Circuito Liminal', una instalación de BeatMe Lab que se puede visitar en el Palacete del Embarcadero narrando el continuo encuentro entre los humanos y las máquinas en un escenario inspirado en el movimiento cyberpunk. También el láser es protagonista de la instalación inmersiva que se muestra en el Espacio Ricardo Lorenzo. Joan Canal y Javier Nieto proyecta dos láseres opuestos sobre una serie de marcos suspendidos en forma de diamante, revelando la estructura oculta del universo.