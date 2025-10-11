Santander unirá este mes la cultura y el mar a través del programa DelasCallesunMuseo

Profundizar en la identidad marítima de Santander y reflexionar sobre cómo esta condición influye en nuestra vida cotidiana; comprender qué significa realmente habitar en ... una ciudad costera y cómo repercute en nuestro día a día son los fundamentos de la octava edición del proyecto DelasCallesunMuseo, una iniciativa que suma este año a sus habituales paseos, un club de lectura y encuentros en torno a exposiciones en varios espacios de la Autoridad Portuaria. Desde el próximo día 18 al 13 de diciembre, el programa reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, en esta nueva edición se abordará, de la mano de agentes culturales de distintas disciplinas, «la relación con el mar bajo la mirada de la creación contemporánea, las artes, el patrimonio y la ciencia para plantear una nueva lectura de la ciudad en torno al mar, en torno al agua».

Impulsado por DidacArt, una empresa cultural dirigida por Laura Crespo, gestora cultural, comisaria e investigadora. Todas las actividades son gratuitas y para participar es necesario inscribirse en la web oficial. «Este año planteamos cinco paseos repartidos en diez sesiones abiertas al público cuyo leitmotiv será la mar. En ellos abordaremos temas como el urbanismo, la arquitectura, el arte, la creación contemporánea, el patrimonio y las ciencias del mar para comprender qué significa realmente ser una ciudad de mar y cómo esta condición afecta la vida cotidiana de sus habitantes», explica Crespo.

A los paseos, eje principal de esta iniciativa, «hemos incorporado nuevos profesionales y la vinculación al ámbito científico; «indispensables para enriquecer la mirada y responder a los retos actuales». Pero, además, el programa ha diseñado nuevas actividades en las que colaboran la librería Gil, entidad colaboradora desde 2020, la Autoridad Portuaria y el Centro de Estudios Oceanográficos de Santander que, por primera vez, se unen al proyecto.

Los paseos

Cinco nuevos recorridos de dos horas de duración (de 10.30 a 12.30 horas) se realizarán en sábado y domingo desde el 18 de octubre al 23 de noviembre. El aforo está limitado a veinte personas y es necesario reservar plaza.

El primero se desarrollará el próximo fin de semana bajo el título 'Costa Norte- Resquicios' y estará dirigido por Paloma Sánchez-Broch, historiadora del arte y experta en patrimonio histórico y territorial. 'Mar vs. Hábitat urbano' es el tema central del segundo recorrido previsto para el sábado 25 y domingo 26 de la mano de Raquel Somavilla, científica titular en el Centro Oceanográfico de Santander desde 2020.

El programa continuará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con 'Un recorrido por los espacios urbanos del borde marítimo'. «Más allá del valor simbólico de pérdida, el espacio urbano cambió. Este paseo será un recorrido por los espacios de límites que nos servirá de soporte para reflexionar sobre ellos». Dirigido por el arquitecto santanderino Pedro Fernández Lastra, cuyo trabajo ha sido reconocido en los Premios Ortega-Alloza del Colegio de Arquitectos de Cantabria en varias ocasiones.

'Flujos latentes - Memorias del futuro: una cartografía líquida de Santander' es el título del paseo que dirigirá Seila Fernández el 15 y 16 de ese mes. Así, esta artista e investigadora multidisciplinar especializada en el estudio del agua, ofrecerá a los paseantes una «experiencia única para reconectar con latidos líquidos de la ciudad reactivando flujos que discurren desde las montañas hasta el mar, siguiendo las huellas de agua que perviven en la memoria ancestral arraigada al territorio».

La arquitecta Mar Martínez, especializada en gestión urbanística municipal, ofrecerá los días 22 y 23 los últimos paseos de esta edición. Se trata de la ruta 'De puerto a puerto' un recorrido por la evolución de la ciudad de la mano de la arquitectura.

Leyendo las calles

Esta novedad radica en la creación de un club de lectura en torno al libro homónimo DelasCallesunMUSEO (editado en 2024) y que recoge las reflexiones, impresiones y sensaciones de los agentes culturales que han participado en el proyecto a lo largo de los años.

Pensado, inicialmente, para los centros educativos de la región, esta publicación se abre ahora a la ciudadanía de la mano de algunos de los autores. Se celebrarán cuatro sesiones de lectura en la librería Gil de 19.00 a 20.0 horas. (Aforo limitado a ocho personas)

El martes 28 de octubre la sesión abordará 'La ciudad como hábitat. Arquitectura, urbanismo y perspectivas' junto a Fernández Lastra. El martes 11 de noviembre será dirigida por Seila Fernández Arconada y se explorará la 'Creación contemporánea. Enfoques diversos'. El martes 25 de noviembre junto a Miriam Callejo, 'Memoria e identidad. Patrimonio del mañana' y, por último, el martes 9 de diciembre con Carmen Quijano 'De las calles un Museo. Diseño de un libro'.

Encuentros en el Puerto

La colaboración de la Autoridad Portuaria en esta edición se traduce en la celebración de dos encuentros en torno a la creación contemporánea a través de la mediación cultural para descubrir las exposiciones que acogerán próximamente el Palacete del Embarcadero y la Nave Sotoliva.

Así, el artista multidisciplinar Néstor del Barrio dirigirá las dinámica del encuentro que se celebrará el sábado 29 de noviembre y la creadora Eva Gárate, especializada en pintura y artes gráficas, dirigirá el 13 de diciembre en Sotoliva con el que se clausurará DelasCallesunMuseo.