La octava edición se celebrará desde el día 18 al 13 de diciembre. Javier Lamela

Santander unirá este mes la cultura y el mar a través del programa DelasCallesunMuseo

La octava edición del proyecto suma este año a sus habituales paseos, un club de lectura y encuentros en torno a exposiciones en varios espacios de la Autoridad Portuaria

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Profundizar en la identidad marítima de Santander y reflexionar sobre cómo esta condición influye en nuestra vida cotidiana; comprender qué significa realmente habitar en ... una ciudad costera y cómo repercute en nuestro día a día son los fundamentos de la octava edición del proyecto DelasCallesunMuseo, una iniciativa que suma este año a sus habituales paseos, un club de lectura y encuentros en torno a exposiciones en varios espacios de la Autoridad Portuaria. Desde el próximo día 18 al 13 de diciembre, el programa reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, en esta nueva edición se abordará, de la mano de agentes culturales de distintas disciplinas, «la relación con el mar bajo la mirada de la creación contemporánea, las artes, el patrimonio y la ciencia para plantear una nueva lectura de la ciudad en torno al mar, en torno al agua».

