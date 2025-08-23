El santanderino Jaime Martín regresa al FIS al frente de la Sinfónica de Melbourne

El director y músico santanderino Jaime Martín, director artístico del Festival Internacional de Santander y miembro fundador de la Orquesta de Cadaqués, con la ... cual estuvo asociado durante treinta años y donde fue director titular de 2012 a 2019, regresa mañana a la Sala Argenta. Martín, que fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle en Suecia desde 2013 hasta 2022, estará al frente de la Sinfónica de Melbourne, en una velada con la presencia de una de las grandes pianistas del presente, Khatia Buniatishvil.

El mítico Concierto para piano y orquesta n.º 1 de Chaikovski, Cuadros de una exposición de Músorgski en el arreglo de Ravel y el poema sinfónico 'Haunted Hills' de Margaret Sutherland componen el programa de esta jornada sinfónica, único concierto en España dentro de una gira con paradas en el Festival de Edimburgo o los Proms de Londres. Las localidades de venta anticipada están agotadas, pero mañana domingo, a las 11 horas, saldrán a la venta las reservadas por ley para el día del concierto. La orquesta, además, celebrará, mañana domingo, un ensayo abierto a alumnado de conservatorios, mecenas y titulares del abono joven del Festival.

AGENDA FIS Hoy Marcos Históricos. Santillana del Mar. Colegiata de Santa Juliana. 21.30 horas. Sabrina Gárdez, soprano, y Bernardo Rambeaud, guitarra romántica.

Mañana Sala Argenta. Orquesta Sinfónica de Melbourne. Kathia Buniatishvili, piano. Y Jaime Martín, director. A las 20.00 horas.

El concierto en el FIS es el único en España dentro de la gira europea de la orquesta, la primera desde su gira por Estados Unidos en 2019, que visita también el Festival de Edimburgo, los Proms en el Royal Albert Hall de Londres, la Elbphilharmonie de Hamburgo y el Festival del Südtirol en Merano. Martín vuelve a su casa tras debutar recientemente con gran éxito en las Sinfónicas de Dallas e Indianápolis y la Filarmónica de Dresde, una extensa gira por el Reino Unido con la Sinfónica de Gävle y su primera aparición como director en los BBC Proms, dirigiendo la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Su programación con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles va desde Pergolesi hasta Danny Elfman, incluyendo revisiones de las últimas sinfonías de Mozart o las novenas de Schubert y Shostakóvich. Con la Sinfónica de Melbourne incluye obras como Los Planetas de Holst, la Sinfonía n.º 3 de Mahler, Ein Heldenleben de Strauss y la primera de una serie de grabaciones de las sinfonías de Dvorák, además de llevar a la orquesta a una residencia en Indonesia. En España actualmente ocupa el cargo de principal director invitado de la Orquesta Nacional.

Antes de dedicarse a tiempo completo a la dirección en 2013, Martín fue flauta principal de la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta de Cámara de Europa, la Ópera Nacional Inglesa, la Academy of St Martin in the Fields y la Orquesta Filarmónica de Londres, y también fue muy solicitado como solista. El jurado de los Premios Nacionales de Música de España le otorgó su premio anual por su contribución a la música clásica.

Nacida en Georgia, Khatia Buniatishvili descubrió el piano a los tres años. Dio su primera actuación con la Orquesta de Cámara de Tblisi a los seis y actuó internacionalmente a los diez. En 2008 debutó en Estados Unidos en el Carnegie Hall y, desde entonces, ha actuado en el Hollywood Bowl, los Festivales de Apple Music, BBC Proms, o Salzburgo, y ha dado conciertos en Walt Disney Concert Hall, Royal Festival Hall, Konzerthaus de Viena, Concertgebouw Ámsterdam, o Berliner Philharmonie. Ha ganado dos veces el Premio Echo Klassik y ha colaborado con Coldplay en su álbum 'A Head Full of Dreams'.

u

u