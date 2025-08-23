El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El maestro Jaime Martín regresa al Festival que dirigió. FIS

El santanderino Jaime Martín regresa al FIS al frente de la Sinfónica de Melbourne

El de Santander es el único concierto en España dentro de una gira con paradas en Edimburgo o los Proms de Londres. Mañana la pianista Khatia Buniatishvili completa la velada en su primera presencia en el Festival

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

El director y músico santanderino Jaime Martín, director artístico del Festival Internacional de Santander y miembro fundador de la Orquesta de Cadaqués, con la ... cual estuvo asociado durante treinta años y donde fue director titular de 2012 a 2019, regresa mañana a la Sala Argenta. Martín, que fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle en Suecia desde 2013 hasta 2022, estará al frente de la Sinfónica de Melbourne, en una velada con la presencia de una de las grandes pianistas del presente, Khatia Buniatishvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  2. 2

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  3. 3 La ordenanza de aparcamiento de Laredo se activará en la Semana Santa de 2026
  4. 4

    «La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»
  5. 5 El mercado romano, los fuegos artificiales y la música vuelven a Santander para Los Mártires
  6. 6

    Del récord de calor a una tromba histórica, el agosto más extraño en Cantabria
  7. 7

    Denunciadas dos mujeres en Santander por ejercer como guías turísticas sin autorización
  8. 8 Casares cree que Santander se inunda por las obras que hace el Ayuntamiento
  9. 9

    El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento
  10. 10

    «En Cantabria hay que dejarse fascinar por el paisaje, porque es realmente infinito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El santanderino Jaime Martín regresa al FIS al frente de la Sinfónica de Melbourne

El santanderino Jaime Martín regresa al FIS al frente de la Sinfónica de Melbourne