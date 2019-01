El santanderino León Siminiani logra el premio Feroz al mejor documental El santanderino León Siminiani (a la derecha), junto a su equipo, tras recibir el galardón. / EFE/J. Zorrilla El guionista, director y productor fue galardonado anoche por 'Apuntes de una película de atracos', filme con el que también aspira a un Goya en la gala de febrero ROSA RUIZ Santander Domingo, 20 enero 2019, 08:00

El cineasta santanderino Elías León Siminiani, obtuvo anoche el Premio Feroz al mejor documental por su filme 'Apuntes para una película de atracos', que reconstruye la historia del Robin Hood de Vallecas, detenido en 2013 al salir de una alcantarilla después de atracar una sucursal de Bankia. Bilbao acogió anoche la entrega de la sexta edición de los Premios Feroz de cine y televisión con el largometraje 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen como gran triunfadora.

Era la primera vez que los Premios Feroz, otorgados por informadores y críticos de cine de España, se entregaban fuera de Madrid en una gala, además, abierta al público en general, también por primera vez. El director, guionista y productor José Luis Cuerda recibió el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria.

Como ya sucediera con su celebrada 'Mapa', Siminiani también está nominado al Goya al Mejor Documental por su película. La fiesta del cine español se celebrará en febrero. El cántabro, que presentó su película a finales del pasado año en la Filmoteca de Cantabria, competirá por el Goya con las películas 'Camarón: flamenco y revolución', 'Cartel de Desenterrando Sad Hill' y 'El silencio de otros', esta última premiada en los Forqué.

«Estoy muy contento, es el primer premio de la Academia que gano, así que feliz. A ver si esto le ayuda a la película a tener más público y pueda llegar a más gente. Siempre estás pensando en que lo vas a ganar, pero en el último momento pensaba que no. Y, de repente, ha sido sí. Además el cámara que nos estaba enfocando, justo en ese momento apuntaba a otra mesa», dijo con cierto humor el ganador. Siminiani lamentó que 'Apuntes...' no se haya podido ver más en las salas. Así que ahora espero que podamos coger más impulso y volver a Santander, que fue la segunda plaza donde la estrenamos».

En los minutos previos a la gala celebrada en Bilbao, el cineasta confesaba: «Hemos venido para disfrutar. Esta de Feroz es una gala distinta, los nominados no son los mismos de los Forqué. Y a nosotros la prensa siempre nos ha tratado muy bien. Así que venimos con ilusión». Y un premio que viene de periodistas y críticos de cine ¿hace más ilusión? «No sé si más, pero sí es especial, porque los documentales son películas pequeñas y, en mi caso, mis dos trabajos además están relacionados con la labor del periodista».

Al recibir el galardón, que simbólicamente se considera ya la antesala a los Goya, el director de 'Mapa' declaró que su causa como creador y documentalista es el cine. «Creo que esta es una historia que tiene mucho que ofrecer».

Siminiani, que siempre soñó con hacer una película de atracos, ha firmado un documental que discurre entre entre lo policíaco, lo social y lo autobiográfico, con dosis de humor y sus querencias, guiños y homenajes al cine.

Sobre los premios comentó: «No me dan vértigo de cara al futuro, porque las películas que yo hago son de muy lenta cocción. La primera me llevó dos años y ésta cinco, y cuando tienes tiempo puedes traspasar los vértigos. Mi gran aliado es el tiempo que acaba tumbando todo».

El director ya había abierto el pasado verano la sección de Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián. Siminiani (Santander, 1971) destacó por sus cortometrajes además de trabajar en series de TV como 'El síndrome de Ulises' de Antena 3.

La curiosa historia contenida en 'Atracos...' se originó en una carta que escribió al líder de la banda vallecana, encarcelado y acusado de siete golpes desde 2010 en Madrid con el mismo 'modus operandi', el butrón desde el alcantarillado, apenas practicado en España. Flako, el atracador, y Siminiani han forjado una estrecha amistad.

En la cárcel escribió sus memorias 'Esa maldita pared', ahora publicadas, en las que recuerda su infancia «y las segundas oportunidades que no puedes dejar escapar».