El santanderino Óscar Rodríguez, nuevo subdirector del Coro Nacional de España

El músico santanderino Óscar Rodríguez Pastora asumirá en enero la subdirección del Coro Nacional de España. Tras un proceso selectivo acontecido durante el pasado ... mes de noviembre, el organista y director cántabro ha resultado elegido como nuevo subdirector de la agrupación nacional, dependiente del Ministerio de Cultura. Nacido en Santander en 1999, Óscar Rodríguez se formó en clarinete y órgano en el Conservatorio Jesús de Monasterio, obteniendo el Premio Extraordinario de Composición y Órgano otorgado por el Gobierno de Cantabria.

David Afkham es el director principal de la Orquesta y Coro Nacionales de España; y Miguel Ángel García Cañamero conduce específicamente a la agrupación coral a la que se suma ahora Óscar Rodríguez. Además de trabajar en estrecho vínculo con la Orquesta Nacional de España, el Coro ha intensificado sus colaboraciones con destacadas formaciones nacionales y extranjeras y su dedicación a los conciertos polifónicos.

Joven músico cántabro de extraordinaria proyección, Óscar Rodríguez Pastora estudió clarinete y órgano en el conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, recibiendo el premio extraordinario en Composición (Gobierno de Cantabria). Ingresó en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, donde concluyó la especialidad de órgano con las máximas calificaciones formándose con profesores como Esteban Landart, Karol Mossakowski, Löic Maillé, Loreto Fernández Imaz y Monica Melcova. Y la especialidad de Dirección de Orquesta y Coro de la mano de los profesores Arturo Tamayo y Basilio Astúlez. Su primer instrumento fue el clarinete, hasta que una mañana, siendo ya alumno del conservatorio, asistió a un concierto de órgano y tuvo bien claro que ese era el que quería tocar. «Es que tiene tantas posibilidades... A mí lo que me llama la atención del órgano es el gran abanico de repertorios que puede abarcar». A su juicio, «el órgano está más vivo que nunca y cada día más personas jóvenes se interesan por él».

Entre sus recitales destaca su actuación en Francia junto a Philippe Lefebvre, organista titular de Notre-Dame de París, además de obtener el primer premio en el IV Concurso Nacional de Órgano 'Francisco Salinas' (Burgos). Ha sido profesor de Repertorio e Improvisación en Cursos para Organistas Litúrgicos organizados por la Conferencia Episcopal Española y es organista titular del Mutin Cavaillé-Coll (1905) de la iglesia de Santa Lucía de Santander. En meses precedentes a la llegada al Coro Nacional ha cursado un máster en Literatura Organística e Improvisación en el Prince Claus Conservatoire de Groningen (Países Bajos) y trabaja como organista asistente en la Jozefkathedraal. Asimismo, forma parte del equipo de organistas litúrgicos de la Martinikerk, en esa misma ciudad, que posee un instrumento de Arp Schnitger (1692), uno de los órganos más importantes de Europa. El joven músico colabora con agrupaciones como Vocalia Taldea, Kea Ahots Taldea, Conductus Ensemble, Orfeón Donostiarra, Coro Easo, BOS, OSN y OSE, dirigiendo y participando proyectos en España, Francia y los Países Bajos.

Óscar Rodríguez puso en marcha la Orquesta Barroca de Alumnos (OBA) con el objetivo de divulgar la interpretación históricamente informada entre los alumnos de Musikene, destacando la realización de algunos proyectos con música de J. S. Bach y J. P. Rameau. Hace apenas dos años debutó en la dirección de orquesta con música de Vivaldi al ponerse al frente del concierto solidario 'Gloria' que se ofreció en la iglesia de Santa Cruz de Bezana.