El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Óscar Rodríguez Pastora, organista y director. Juanjo Santamaría

El santanderino Óscar Rodríguez, nuevo subdirector del Coro Nacional de España

El músico, organista y director, tras una intensa trayectoria en lo formativo y en lo concertístico asumirá el cargo al inicio de 2026

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El músico santanderino Óscar Rodríguez Pastora asumirá en enero la subdirección del Coro Nacional de España. Tras un proceso selectivo acontecido durante el pasado ... mes de noviembre, el organista y director cántabro ha resultado elegido como nuevo subdirector de la agrupación nacional, dependiente del Ministerio de Cultura. Nacido en Santander en 1999, Óscar Rodríguez se formó en clarinete y órgano en el Conservatorio Jesús de Monasterio, obteniendo el Premio Extraordinario de Composición y Órgano otorgado por el Gobierno de Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  8. 8

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El santanderino Óscar Rodríguez, nuevo subdirector del Coro Nacional de España

El santanderino Óscar Rodríguez, nuevo subdirector del Coro Nacional de España