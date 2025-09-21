El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación. Al menos dos muestras temporales al año se exhibirán en los 300 metros cuadrados de la sede ubicada en la céntrica calle santanderina Lope de Vega. Zooco

La sede en Santander del proyecto 'Cultura Material' abrirá sus puertas en mayo

La nueva iniciativa de José María Lafuente, tras su Archivo, está integrada por diez colecciones y tiene como ejes el espacio ubicado en Lope de Vega y un 'almacén visitable' en Heras

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Los que nunca creyeron en el Archivo Lafuente se encuentran hoy con la realidad de una de las iniciativas más singulares del arte en ... España, fruto de fundir los pasos que vinculan y explican las manifestaciones artísticas fundamentales del siglo XX: desde las vanguardias, europeas y americanas, hasta la historia del arte más reciente. Cerca de cumplirse un cuarto de siglo de este proyecto trazado por el empresario y coleccionista, también editor, José María Lafuente, aquel embrión de ideas conjugadas con claridad es uno de los Archivos más importantes del mundo, hoy en manos del Estado, encauzado a través del Museo Reina Sofía. Esas relaciones se plasmarán en 2026 en el Centro Asociado con sede en el antiguo Banco de España. Pero Lafuente, tal como anticipó El Diario, no tardó en plantear otro paso en coherencia con los anteriores plasmado en el proyecto 'Cultura Material'. Su reflejo físico: diez colecciones, unos fondos configurados por más de 30.000 elementos, con miles de piezas y objetos y dos sedes en Santander y Heras.

