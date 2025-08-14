El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El bailarín y coreógrafo británico Akram Khan echa el cierre a su compañía de danza. Camilla Greenwell

Akram Khan

Coreógrafo
«Siempre he creído que el arte debe surgir de un lugar de curiosidad y riesgo»

El bailarín británico presenta el domingo en el FIS, única fecha en España, 'Thikra', espectáculo tras el cual disolverá su compañía de danza tras 25 años

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:21

Tras un cuarto de siglo en la dirección de la compañía que lleva su nombre, Akram Khan se despide de la formación. Lo hará con ' ... Thikra', un espectáculo vinculado a la «memoria ancestral» que tan solo tendrá una representación en España: el domingo (20,0 horas) en el Festival Internacional de Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  3. 3

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  4. 4

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  5. 5

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  6. 6 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  8. 8

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  9. 9

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  10. 10

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Siempre he creído que el arte debe surgir de un lugar de curiosidad y riesgo»

«Siempre he creído que el arte debe surgir de un lugar de curiosidad y riesgo»