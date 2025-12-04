Solidaridad en Foco lleva a la Filmoteca tres historias de creación colaborativa

«Encuentros fortuitos que salvan vidas. Noticias que transforman la sociedad. Colaboración vecinal que nos aleja de la indiferencia. Estas son algunas de las escenas ... que pueden verse en los cortometrajes del proyecto de cine colaborativo 'Solidaridad en Foco', una iniciativa del director Aitor Sánchez Smith reconocida en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa.

Solidaridad en Foco proyecta este sábado en La Filmoteca tres historias «para alejarnos de la indiferencia». Esta propuesta de creación cinematográfica colaborativa «busca explorar, visibilizar y activar la solidaridad en los barrios de la ciudad». Tras la proyección de los cortometrajes se abrirá un coloquio entre el público y los participantes del proyecto. «Cómo se manifiesta la solidaridad en lo cotidiano, dónde encontramos sus huellas, sus redes, sus gestos invisibles y qué sucede cuando decidimos observarla, narrarla y filmarla colectivamente bajo la mirada de personas ajenas a las lógicas de los procesos y metodologías de creación audiovisual contemporánea».

«En un momento histórico en el que los vínculos sociales se ven amenazados por el aislamiento, la fragmentación o la precariedad de la vida urbana, creemos urgente abrir espacios donde lo común vuelve a ser protagonista», asegura Sánchez Smith, cineasta de dilatada trayectoria y cofundador de la plataforma Cine en Comunidad junto a Carlos Martínez, director y productor de cine documental y publicitario.

Tras varios meses trabajando y ofreciendo talleres gratuitos en los que han participado vecinas y vecinos de Santander de perfiles diversos, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogerá este sábado, día 6, a las 20.00 horas la proyección de los tres cortometrajes creados por los participantes.

«Una manera de poner en práctica el cine colaborativo como herramienta para generar encuentro, reflexión y nuevas narrativas desde la base, desde la propia ciudadanía», explica Sánchez Smith, formado en la Escuela de Cine Bande à Part de Barcelona y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba. En concreto, 'Solidaridad en Foco' ha ofrecido sesiones de dinamización y pensamiento colectivo dirigidas por la educadora social María Díaz Angulo y clases de escritura de guion, lenguaje cinematográfico, rodaje y edición de la mano de directores y productores como Carlos Martínez, Laura Hojas y el propio Aitor. La metodología del proyecto se ha basado en el trabajo en equipo, sin jerarquías y con la idea de «aprender haciendo» para retratar la cara más humana de Santander a través de historias que abordan la empatía, la salud mental, el cuidado mutuo y el compromiso comunitario. Las actividades se han celebrado en La Fábrica de Creación, en la sede de la Coordinadora Cántabra de ONG para el Desarrollo y en la sede de la ONG Movimiento por la Paz.

Las piezas finales, tituladas 'Línea de vida', 'Amanecer verde' y 'El vecino del quinto', son el resultado de un proceso cr eativo horizontal que ha conectado a personas del ámbito educativo, sanitario, social y cultural fortaleciendo el tejido solidario de la ciudad.