Solidaridad en foco propone tres historias. María Fernanda Arias Puente.

Solidaridad en Foco lleva a la Filmoteca tres historias de creación colaborativa

La proyección de los cortometrajes el próximo sábado busca «explorar, visibilizar y activar la solidaridad en los barrios de la ciudad»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

«Encuentros fortuitos que salvan vidas. Noticias que transforman la sociedad. Colaboración vecinal que nos aleja de la indiferencia. Estas son algunas de las escenas ... que pueden verse en los cortometrajes del proyecto de cine colaborativo 'Solidaridad en Foco', una iniciativa del director Aitor Sánchez Smith reconocida en la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

