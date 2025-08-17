Sonya Yoncheva, voz deslumbrante de la lírica mundial, recala mañana en el FIS

La soprano búlgara Sonya Yoncheva regresa a España en una doble cita con su presencia en el FIS y en el festival de Pollença. En ... ambos casos la soprano se presenta acompañada por la Orquesta de la Ópera Real de Versailles, bajo la dirección de Stefan Plewniak. El programa previsto en su comparecencia en el Festival Internacional de Santander está consagrado a Händel. Yoncheva, una de las grandes estrellas de la lírica, está presente cada temporada en escenarios como la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Teatro alla Scala de Milán o la Ópera de París. En Santander, a las órdenes de Stefan Plewniak, acercará las óperas de Georg Friedich Händel. Las localidades pueden adquirirse, a partir de 15 euros, en la web del FIS y en las taquillas de la Plaza Porticada y del Palacio de Festivales.

En la voz de Yoncheva sonarán arias tan famosas como 'Ombra mai fu', de la ópera Serse, la desgarradora 'Se pietà di me non senti' del personaje de Cleopatra en Giulio Cesare in Egitto, la bella 'Lascia ch'io pianga' de Rinaldo o la pirotécnica 'Tornami a vagheggiar', que canta Morgana en la ópera Alcina, encargada de poner el broche de oro al programa. Y entre ellas, el aria de Theodora 'With darkness deep', o las oberturas de Rinaldo y Serse, junto a su interludio. En solitario, la orquesta interpretará el Concerto Grosso n.º 4 de Ancangelo Corelli.

Agenda FIS Domingo.Sala Argenta. Estreno en España de 'Thikra: Night of Remembering', último espectáculo de la prestigiosa Compañía Akram Khan. A las 20 horas.

Domingo. Marcos Históricos. Suances. El Torco. Fuerte antiguo. Daniel García Trío y el grupo vocal Vandalia. A las 21.30 horas.

Lunes. Sala Argenta. Sonya Yoncheva, soprano; la Orquesta de la Ópera Real de Versailles, y el maestro Stefan Plewniak. Programa dedicado a óperas de Georg Friedich Händel. A las 20 horas.

Artista aclamada por su interpretación de papeles icónicos del repertorio, y ganadora del Premio Opus Klassik 2021 a Cantante del Año, el extenso repertorio de Sonya Yoncheva incluye joyas del canon barroco como las que presentará en Santander, así como obras imprescindibles de Bellini, Cherubini, Giordano, Puccini, Chaikovski y Verdi. Celebrada por la belleza extraordinaria de su voz y su excepcional presencia dramática, se desenvuelve con la misma facilidad en el escenario de conciertos y recitales, habiendo ofrecido actuaciones destacadas por la crítica en ciudades de todo el mundo. En una entrevista concedida en Venezuela el pasado año con motivo de su actuación con la Sinfónica Simón Bolívar, la cantante confesaba no tener un compositor preferido, pero sí personajes queridos. «Cuando selecciono un personaje, lo que quiero interpretar en el escenario está conectado con la naturaleza y psicología de ese personaje. En mi juventud, me gustaba la fuerza de la mujer. Pero en la actualidad estoy pensando más en la parte frágil. Lo que me encantaría es tener siempre esta flexibilidad y la libertad de poder cantar desde Monteverdi hasta compositores contemporáneos».

Los álbumes en solitario de Sonya Yoncheva como artista exclusiva de Sony Classical incluyen Rebirth, Händel, The Verdi Album y Paris mon amor, así como Stabat Mater de Pergolesi y varias grabaciones en DVD/ Blu-Ray. En noviembre de 2021 Sonya Yoncheva se convirtió en embajadora de Unicef en Bulgaria, defendiendo los derechos del niño.

La Ópera Royal du Château de Versailles realiza cien representaciones al año, protagonizadas por grandes nombres y artistas internacionales en su prestigioso escenario. La Orquesta se formó en 2019 para la representación de 'Los fantasmas de Versalles' de John Corigliano. Debido a la historia del lugar que lleva su nombre, el repertorio principal se compone de música de los siglos XVII y XVIII. Varios directores trabajan con la orquesta a lo largo de las temporadas, caso de Gaetán Jarry, Stefan Plewniak –que la dirige en el FIS–, Víctor Jacob o el joven virtuoso del violín barroco Théotime Langlois de Swarte.

Dúo Cassadó, en Escalante

Los Marcos Históricos también vivirán mañana lunes otra cita con el Dúo Cassadó, piano y violonchelo, que lleva su programa 'Hypnotik' a la iglesia de la Santa Cruz de Escalante. Formado por la pianista Marta Moll y el violonchelista Damián Martínez, el dúo afrontará la Suite n.º 3 BWV 1009 de Johann Sebastian Bach, el Adagio para cello y piano de Zoltan Kodály y las obras From jewish life, de Ernest Bloch; Metamorphosis Two, de Philip Glass; Spiegel im Spiegel y Fratres, ambas de Arvo Pärt. Hypnotik, concebido como una experiencia personal, invita al público a una conexión íntima, en «un viaje musical en el que se ponen de manifiesto la esencia del ser humano y la música minimal desde el barroco hasta nuestros días».

Comprometidos con la creación actual, han estrenado 'Sibilas frente al espejo', dedicada al Dúo por Tomás Marco; o 'Del aire que me das', de Marina Ortega, estrenada recientemente en el Palau de la Música Catalana.