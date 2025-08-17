El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sonya Yoncheva, aclamada por su interpretación de papeles icónicos. V.Santiago

Sonya Yoncheva, voz deslumbrante de la lírica mundial, recala mañana en el FIS

La soprano se une a la Orquesta de la Ópera Real de Versailles, dirigida por el maestro Stefan Plewniak, en un programa dedicado a óperas de Händel

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:17

La soprano búlgara Sonya Yoncheva regresa a España en una doble cita con su presencia en el FIS y en el festival de Pollença. En ... ambos casos la soprano se presenta acompañada por la Orquesta de la Ópera Real de Versailles, bajo la dirección de Stefan Plewniak. El programa previsto en su comparecencia en el Festival Internacional de Santander está consagrado a Händel. Yoncheva, una de las grandes estrellas de la lírica, está presente cada temporada en escenarios como la Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Teatro alla Scala de Milán o la Ópera de París. En Santander, a las órdenes de Stefan Plewniak, acercará las óperas de Georg Friedich Händel. Las localidades pueden adquirirse, a partir de 15 euros, en la web del FIS y en las taquillas de la Plaza Porticada y del Palacio de Festivales.

