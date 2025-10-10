El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Poesía

En busca de las líneas originales

'Fragmentos', la nueva obra de Javier Sánchez Menéndez, está integrado por un conjunto más o menos extenso de reflexiones que se asemejan al aforismo

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Aunque esté integrado en una colección de poesía ―de las similitudes y divergencias entre poema y aforismo hay mucho que debatir, pero ahora no viene al caso―, la nueva entrega de Javier Sánchez Menéndez, 'Fragmentos', tal y como su título indica, está integrado por un conjunto más o menos extenso de reflexiones que se asemejan más al aforismo, en su acepción más laxa, esa que desestima el concepto de brevedad, que al poema, y como tales se pueden encuadrar en ese proyecto en marcha en el que Sánchez Menéndez lleva trabajando hace ya bastantes años. El aforismo se ha convertido para él no sólo en una forma de expresión adecuada para poner orden en su pensamiento sino también en un motivo de investigación del que han nacido ensayos como la serie 'Fábula' y 'El libro de los indolentes', investigación, por otra parte, que no escasea en estos fragmentos, como puede comprobarse en este, que lleva más lejos la conocida sentencia de Ludwig Wittgenstein en la que afirma que «de lo que no se puede hablar es mejor callares» : «Todas las cualidades pueden captarse, pero no pueden expresarse, ni siquiera leerse. Existe una línea real que separa la interiorización de la creación y del entendimiento».

'Fragmentos'

  • Autor Javier Sánchez Menéndez

  • Editorial Colección Año XXV. Detorres Editores.

  • Páginas 98

  • Precio 12 euros.

Por otra parte, la apología de una moral acorde con los mejores atributos de la condición humana está siempre muy presente en la obra de ... nuestro autor, y en estos textos se puede apreciar también esa defensa numantina de la virtud: «¿La razón natural o el principio? Todo pasa por la virtud, por la transformación de nuestro ser en un fluir constante. De nada sirve interrumpir nuestros deseos. Dejemos de ser yo para convertirnos en nosotros». Otro de los temas predilectos de Sánchez Menéndez, como poeta que es, se refiere a la propia poesía, a su práctica y a su inasible esencia, y este texto que transcribo se inclina por desechar esas ideas de claro sesgo romántico de la escritura en las que vida y poesía se funden. Él apuesta por elegir una por encima de la otra: «La poesía como forma de vida (contemplación y lectura). El poeta debe renunciar a la vida para fundirse con la poesía.

