Poesía

Catálogo de definiciones de la poesía

Basilio Sánchez, en este ensayo con fragmentos, citas y reflexiones literarias que es 'El buen lugar', enriquece la manera de ver y leer el género

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:26

U verso entresacado de un poema del propio Basilio Sánchez (Cáceres, 1958) da origen al titulo de este libro, 'El buen lugar' y sirven, además, para enraizar la escritura con la propia naturaleza, un asunto este cuyo origen se remonta, como mínimo, a Aristóteles, autor, por cierto, citado en estas reflexiones, sobre todo por su 'Poética'. Ya desde la primera página del libro, bajo el amparo de Carlo Levi, se da razón de esta equiparación entre el espacio físico y el acto de escribir. La casa y el libro, ambos objetos con una misma intención, la de ser parapeto contra las inclemencias del ser humano, contra lo fugaz, contra la muerte. A partir de aquí, se suceden las reflexiones sobre el acto creativo, sobre el poeta y el poema.

Son tantas y de tan variado fundamento, que resulta imposible resumirlas, más allá de constatar la fidelidad de Sánchez al poema, concebido este como una ... forma de «desentrañar una realidad que se nos escapa» y de afirmar la identidad y los principios que la rigen: «Con los años –escribe Basilio Sánchez–―se termina aprendiendo que lo importante no es ser original, sino verdadero. Que lo sustancial es que lo que uno escriba sea lo que uno es y que el tono de su lenguaje se corresponda con su manera de ser y de vivir. Con la manera absolutamente personal que tiene cada poeta de pensar y de percibir, a través de sus sentidos, el mundo o en el que vive».

