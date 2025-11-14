Lo que no se cuenta

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Desmontando el falso mito de que en la lengua inuit existen decenas de palabras para referirse a la nieve, el escritor y periodista David López Canales señala una realidad mucho más cercana: lo que sí tiene sinónimos casi incontables, y en nuestro propio idioma, es la cocaína –perico, farlopa o la propia 'nieve', y así hasta veinticuatro términos–, así como todo lo que le rodea, desde el gramo o el pollo hasta el dealer o construcciones como 'ir colocado'. Si la importancia de algún aspecto concreto en una cultura se puede medir por su riqueza léxica, aquí se ofrece una pista más que contundente acerca de por dónde van los tiros, o como reza el subtítulo del libro: 'Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello'.

Y es que para justificar este ensayo, brevísimo pero muy intenso, basta un dato más que significativo: en nuestro país doce de cada cien personas ... la han probado. Casi cinco millones de personas, calcula López Canales. Al récord mundial no llegamos, pero sí somos campeones de Europa. Y subiendo, porque en el año 2000 era solo un cinco por ciento de la población.

'¿Una rayita?' Autor: David López Canales

Editorial: Anagrama, 2025

Páginas: 120

Precio 11,90 euros Un fenómeno que traspasa generaciones, épocas y clases sociales, que se ha 'democratizado' y que mantiene un consumo más o menos estable, curiosamente sujeto a los vaivenes de la economía: baja durante las crisis pero se recupera con la bonanza. Eso sí, siempre en secreto. Silencio absoluto ante una práctica que, asegura el autor «se ha normalizado». Y es que «hablar de cocaína (…), la reina de las drogas (…), es un tabú»; de hecho, «ni siquiera se habla para intentar explicar el porqué». Por qué, por ejemplo, es el único producto al que no ha afectado la inflación: tiene el mismo precio por gramo que cuando llegó a España en los años ochenta, tan solo se ha actualizado de pesetas a euros.Con mirada de cronista e impecable asepsia periodística, López Canales radiografía una realidad en la que parte desde la invención de la sustancia hasta el aquí y ahora, para ofrecer una visión poliédrica y documentada del fenómeno de la cocaína, con un lenguaje preciso pero muy accesible y referencias al alcance de cualquier lector. Sin moralinas ni apología, pero integrando la realidad sociopolítica y cultural del último medio siglo para poder comprender una realidad cuya existencia fingimos ignorar.

