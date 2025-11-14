El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lo que no se cuenta

Ensayo ·

David López Canales radiografía en '¿Una rayita?' el fenómeno de la cocaína en nuestro país sin moralinas ni apología

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Desmontando el falso mito de que en la lengua inuit existen decenas de palabras para referirse a la nieve, el escritor y periodista David López Canales señala una realidad mucho más cercana: lo que sí tiene sinónimos casi incontables, y en nuestro propio idioma, es la cocaína –perico, farlopa o la propia 'nieve', y así hasta veinticuatro términos–, así como todo lo que le rodea, desde el gramo o el pollo hasta el dealer o construcciones como 'ir colocado'. Si la importancia de algún aspecto concreto en una cultura se puede medir por su riqueza léxica, aquí se ofrece una pista más que contundente acerca de por dónde van los tiros, o como reza el subtítulo del libro: 'Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello'.

Y es que para justificar este ensayo, brevísimo pero muy intenso, basta un dato más que significativo: en nuestro país doce de cada cien personas ... la han probado. Casi cinco millones de personas, calcula López Canales. Al récord mundial no llegamos, pero sí somos campeones de Europa. Y subiendo, porque en el año 2000 era solo un cinco por ciento de la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

