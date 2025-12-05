Gimnasio y biblioteca

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Entre las criaturas y las cosas' reúne diez libros de Juan Antonio González Iglesias, junto a una muestra de poemas sueltos e inéditos

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

La unión de contrarios caracteriza a la poesía de Juan Antonio González Iglesias desde su primer libro, 'La hermosura del héroe', de 1994, hasta el último, 'Nuevo en la ciudad nueva', de 2024, pero no incluido en 'Entre las criaturas y las cosas', recopilación de su poesía completa que acaba de aparecer. Las razones de esa exclusión no parecen literarias y quizá tienen que ver con que ambas publicaciones han sido subvencionadas por la misma entidad.

'Entre las criaturas y las cosas. Poesía reunida (1984-2004)

  • Autor: Juan Antonio González Iglesias

  • Editorial: Visor,Madrid. 2025.

  • Páginas: 592

  • Precio: 20 euros.

Hay un llamativo contraste entre la persona pública y el personaje poético de González Iglesias. El protagonista de sus versos se nos presenta como un ... moralista, un defensor del humanismo que se siente al margen de la sociedad contemporánea. «Soy un hombre en creciente desacuerdo / con su época», comienza uno de los poemas. Pero el autor que los escribe tiene mucho de poeta oficial: recibe encargos institucionales para algunos de sus libros, como 'Universales', y becas para escribir otros con tranquilidad en hermosos entornos, como la villa de Marguerite Yourcenar; libros, por otra parte, que suelen aparecer con algún premio más o menos institucional. «Financiado por la Unión Europea» se lee en 'Nuevo en la ciudad nueva'. Los antiguos humanistas viajaban de corte en corte, bajo la protección de algún rey o de algún noble; ahora los mecenas son políticos que manejan dinero público.

