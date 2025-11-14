El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Heridas de la existencia

Poesía ·

En 'Cantos del abandono' Beatriz García se aprecia un impulso irrefrenable por exponer las tortuosas entrañas de la emoción con un lenguaje despojado de vestiduras retóricas

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:26

Después de leer 'Cantos del abandono', la nueva entrega de Beatriz García Fernández (León, 1965) no es impropio preguntarse si podemos juzgar un libro por el tipo de consuelo que nos brinda y si son las palabras, escritas con tenacidad, el medio más adecuado para dar forma tanto al lamento como a la esperanza. De «palabras abandonadas / [que] cubren la ciudad» nos habla el último poema del libro, un libro compuesto por poemas sin título que confiere una cierta unidad al conjunto, como si en lugar de una suma de cantos, fuera un canto único en el que la autora flexibiliza los patrones formales para ajustar su prosodia a un ritmo personal de enorme eficacia que, pensamos, supera la capacidad semántica del ritmo convencional. Hay que tener en cuenta que la poeta busca comunicar percepciones a través de conceptos del orden natural como proceso de cambio y transformación íntimos. Esta búsqueda, ya iniciada por los poetas del Romanticismo europeo, se basa en el poder de la metáfora, en el pensamiento analógico que es capaz de relacionar, por ejemplo, la niebla con un estado de ánimo que fluctúa entre el abatimiento y la regeneración personal, una dicotomía que, por otra parte, está presente en otros poemas del libro: «En las tardes de invierno / creo escuchar el rumor de su canto ―–el pájaro calla– / enseguida se precipita la niebla ―lo vacía todo― / la soledad nos rodea / somos invisibles». Como se ve, gracias a una habilidosa descripción visual consigue relacionar el tema que da origen al poema con la imagen que lo significa.

El arte del poeta consiste en distinguir las metáforas poéticamente verdaderas de las que surgen impelidas por una mera proliferación de similitudes arbitrarias, con un ... sentido más que dudoso, y esto solo lo puede hacer desde el convencimiento de que existe una cierta lógica también en esa parte irracional en la que se sustenta el acto poético. En 'Cantos del abandono' no se escatiman las abstracciones, es cierto, y esto podría dar lugar a esa arbitrariedad ya mencionada, pero Beatriz García Fernández, observa con detenimiento lo que sucede a su alrededor y ve en ello, en los elementos naturales, como si fueran un espejo rasgos de su identidad, por eso es capaz de desnudar el pensamiento, de volcar su desesperanza: «Desde el lado más oscuro / a la deriva de tu identidad / por qué / no inventarte sombra / que me lleve / a un día claro / a la búsqueda de certezas / a ese lugar / donde ni escuchas ni oyes / y sola va y viene la música / en un silencio escondido / que vaga / no se pierde // y al fin despierta arriba / en / la / luz».

