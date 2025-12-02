El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Repión (izquierda) y Juan Usle y Juan González Riancho. DM

Juan Uslé, Galería Siboney y Repion reciben esta tarde la primera edición de los Premios Sotileza

DM

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:19

Comenta

Tres nombres, tres sellos propios para arrancar una propuesta con fuertes raíces. El Diario Montañés entrega esta tarde (19.30 horas) los I Premios Sotileza en tres categorías. Juan Uslé recogerá el premio 2025, en un año que ha estado meridianamente protagonizado por el pintor cántabro a nivel internacional. El Premio Trayectoria será para Galería Siboney, por su compromiso con el apoyo y la difusión del arte. Y la banda Repion será reconocida con el Premio Tendencias por su imparable y sólido crecimiento. Todos ellos recibirán una pieza escultórica figurativa creada ex profeso por José Cobo Calderón.

La sala María Blanchard del Palacio de Festivales acogerá el acto de entrega de los premios. Unos galardones que representan una reivindicación del valor de la cultura en la sociedad, y nacen del compromiso de este periódico con la creación, el pensamiento y las artes, en paralelo a su suplemento cultural semanal, que se ha convertido en un referente no solo en nuestra comunidad, sino también dentro del propio Grupo Vocento. Un espacio que durante cuatro décadas y más de 800 números ha demostrado que la cultura tiene un lugar diferencial, necesario y vivo y que ha dado cabida a propuestas pioneras, grandes clásicos, artistas emergentes y voces rupturistas en todas las manifestaciones artísticas.

Al acto, que será amenizado por el grupo Scherzando, acudirán tanto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, así como una nutrida representación del sector cultural cántabro. El jurado encargado de designar a los ganadores lo forman el poeta Marcos Díez, Felisa Palacio, el editor Jesús Herrán, el crítico literario Javier Llamazares y los periodistas culturales, Felisa Palacio, Guillermo Balbona y Pilar G. Ruiz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  5. 5

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  6. 6 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Juan Uslé, Galería Siboney y Repion reciben esta tarde la primera edición de los Premios Sotileza

Juan Uslé, Galería Siboney y Repion reciben esta tarde la primera edición de los Premios Sotileza