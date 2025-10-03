El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Un juego amañado?

'Autorretratos sin cuerpo presente' de Julio César Galán reúne una serie de poemas en prosa, con algún diálogo, de un tiempo textual tan vivido: de 2002 a 2005, un periodo convulso de cambios, de hacerse en el sí y de coger impulso

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:26

Quien escribió estos autorretratos, que abarcan el periodo transcurrido entre los años 2002 y 2005, «un periodo de cambios, de ahogo de un cáncer, de las derivas con las drogas, de no saber dónde ir ni qué hacer; pero también de hacerse en el sí, de abstenerse de mirar para atrás, de coger impulso para dar un buen salto», según deducimos del título, ya no está presente, no es la misma persona que ahora los entrega a la imprenta, algo evidente, por otra parte, pues el paso del tiempo implica la evolución, cuando no la transformación de los pilares de la existencia: «… un tú a solas entre tanta blancura te dan paso y pasa otro porque tú estás en otro lugar aquí solo puede sonar lo que no existe y tú existes―–recuérdalo siempre cuando te pierdas en el olvido–― más adentro de la luz porque para eso te hiciste poeta», escribe en 'Inyecciones de claridad'. En el caso de Julio César Galán (Cáceres, 1978) –autor de, entre otros, de títulos como 'El ocaso de la aurora', 'El primer día' o 'Un adiós abierto', todos ellos de poesía, y de varios libros de ensayo–, un poeta y ensayista a quien venimos leyendo desde hace años, podemos hablar de que estas dos décadas no han hecho más que confirmar un itinerario poético abierto a las especulaciones autoriales y las altas expectativas que, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre ha depositado en la escritura poética.

Pese a los distintos autores en los que se ha encarnado su voz poética y al juego autorial que se desprende de ello, versiones el ... uno del otro en definitiva, Galán busca –tanto en su vertiente poética como en la de crítico, por más que el crítico no se enfrenta a la experiencia directa, sino que la juzga– la autenticidad, un autenticidad que se desprende del carácter autobiográfico de los textos, de los poemas en prosa, de ahí que, en este caso, y contraviniendo algunas teorías críticas, el propio poeta, en la nota de autor, haya proporcionado algunas claves interpretativas. Eso no es óbice para que Galán haya intentado evitar la trampa de un discurso eminentemente subjetivo gracias al empleo de una voz pluridireccional, una voz meditativa que analiza el yo desde la mirada de otros pronombres que cuestionan su propia existencia sensorial: «he allí mi cuerpo en su salvaje levantamiento contra sí mismo», escribe en 'Después de la muerte'.

