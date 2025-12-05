El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El libro como ser vivo

Leonardo Valencia construye desde 1995 una colección de cuentos, 'La luna nómada' que crece con cada nueva edición

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:29

La reescritura y la corrección constante de la propia obra son dos de las obsesiones del escritor contemporáneo, o al menos de un tipo de escritor que hoy día parecía extinguido, devorado por la maquinaria editorial que exige novedades periódicas hasta destruye los excedentes, acabando con esa cultura del libro 'de fondo' caracterizaba a un mundo, el literario, con sus propios tempos y ritmos.

'Las luna nómada'

  • Autor: Leonardo Valencia

  • Editorial: La Huerta Grande, 2025. Novena edición corregida y aumentada.

  • Páginas: 248

  • Precio: 22,00 euros.

Sin embargo, no todo es de usar y tirar en esta época mercantilizada; por fortuna, sigue habiendo autores al margen de los usos comerciales que ... entienden su labor como una obra a la que dar sentido global y no como una sucesión de pelotazos con los que engordar su cuenta bancaria o su ego. Es el caso de Leonardo Valencia (Guayaquil, Ecuador, 1969), singular no solo en sus temáticas y su técnica narrativa, sino también en los planteamientos estructurales que aplica, con bastante fortuna además. Algo especialmente notable en 'La luna nómada', que es y no es un libro de cuentos. Al menos, un libro al uso.

