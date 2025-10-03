El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ensayo

Los libros de una vida

En 'Archipiélago', la periodista y escritora argentina Mariana Enríquez habla, con verdad y sin incurrir en los tópicos habituales, de los títulos y de los autores que más la han influido

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:26

Comenta

«Creo que el gusto literario no se elige», escribe Mariana Enríquez. Y en 'Archipiélago' nos traza una apasionada y peculiar autobiografía lectora. Menciona muchas obras, exactamente 389, según el índice que aparece al final. Sorprende un poco que solo cinco sean de autor español: el Quijote, 'Marianela' de Galdós, el 'Romancero gitano' (un entusiasmo juvenil), 'Literatura y fantasma' de Marías y 'Héroes' de Ray Loriga, que es de la que se habla con más entusiasmo. Ciertas editoriales españolas, como Anagrama, fueron en cambio fundamentales en su formación.

El gusto literario de Mariana Enríquez no es demasiado convencional. La literatura de género le ha interesado más que los grandes nombres de la tradición: ... prefiere Stephen King a Marcel Proust. Y tampoco es convencional su acercamiento a la literatura: «Llegué a Keats por los Rolling Stones», escribe. Y no fue un caso único: «No estudié Letras, nunca fui a un taller literario y no conocí a escritores hasta que yo misma publiqué una novela. Mis conexiones, mis viajes entre islas literarias se dieron por medios menos convencionales. Llegué a libros por el rock y el cine, y a veces por comunicaciones entre ambos y la literatura».

