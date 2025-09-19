El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La novela de un editor

A través del relato personal, Enrique Murillo recorre, en 'Personaje secundario', medio siglo de edición y cuenta los placeres y las miserias de un sector tan sobrevalorado como desconocido

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:37

Las memorias de un personaje secundario –así se denomina Enrique Murillo, en todo caso un secundario de lujo– pueden ser bastante más interesantes que las ... de un personaje principal. Nacido en 1944 –pertenece a la generación de los novísimos, de los Azúa y los Savater–, cumplidos los ochenta años quiere echar la vista atrás y, desde la última vuelta del camino, sin nada que perder ni que ganar, contarnos, no solo «la oscura trastienda de la edición», como indica el subtítulo, sino también su vida, no siempre fácil, y darnos algunas lecciones sobre el arte de narrar –tan desconocido en España, en su opinión– y el arte de editar.

