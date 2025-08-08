El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Palabras que dicen la verdad

Valzhyna Mort traza en 'Música para los muertos y los resucitados' un recorrido por la historia reciente de Bielorrusia, el país en el que nació

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:20

Uno suele mostrar un moderado escepticismo cuando lee en la solapa o en el paratexto de un libro panegíricos tales como «el mejor libro del año» o «una obra maestra». Con este reparo comencé a leer 'Música para los muertos y los resucitados', el libro de una poeta para mí absolutamente desconocida, Valzhyna Mort, en cuya contraportada se afirma que es «una de las grandes poetas internacionales de hoy».

'Música para los muertos y los resucitados'

&#039;Música para los muertos y los resucitados&#039;

  • Autor Valzhyna Mort. Traducción de Claudia González Caparros

  • Editorial La Bella Varsovia

  • Páginas 200

  • Precio 17,90 euros

No estoy en condiciones de ... confirmar o de negar tal aserto, pero sí puedo decir que estamos ante un libro excelente, muy en la línea discursiva de cierta poesía española más reciente, por otra parte, más próxima a lo fragmentario y a un discurso menos cohesionado que el nos presenta Valzhyna Mort, nacida en Bielorrusia en 1981 y residente en Estados Unidos desde 2005, país en el que publica 'Factory of Tears' (2008), del que el New Yorker dijo que «Mort se esfuerza por ser una embajadora de su país natal, escribiendo con una vehemencia casi alarmante sobre la lucha por establecer una identidad clara para Bielorrusia y su idioma» ―–antes, en su país de origen, había publicado 'I'm as Thin as Your Eylashes'–.

Palabras que dicen la verdad

Palabras que dicen la verdad