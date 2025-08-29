El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La traducción como obra de arte

Jennifer Croft debuta con un desternillante artefacto literario, 'La extinción de Irena Rey', un híbrido entre la parodia fina y el thriller

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25

Irena Rey, una ficticia autora polaca eterna candidata al móvil, reúne en su casa de campo a sus traductores de cabecera –ocho nada menos– para que traduzcan juntos su obra maestra, recién concluida. Sin embargo, a los pocos días la escritora desaparece sin explicaciones, y los traductores permanecerán en la casa, trabajando en las versiones y tratando de esclarecer no solo el misterio de su desaparición, sino los capítulos más oscuros de su biografía, celosamente guardados hasta entonces, pero que podrán reconstruir a partir de los fragmentos de memoria de cada uno de ellos, en un relato a través del que nos guía la narradora, que es precisamente la traductora al castellano.

La publicación

  • Título 'La extinción de Irena Rey'

  • Autor Jennifer Croft

  • Editorial Anagrama, 2025

  • Páginas y precio 384 págs y 22,90 euros

Hace algunas décadas se puso de moda en la jerga literaria el término 'artefacto' para describir obras cuya arquitectura interna huye de los modelos tradicionales: ... novelas escritas sin utilizar una vocal concreta, manuscritos supuestamente ajenos encontrados por azar, transcripciones de monólogos interiores… El riesgo de estos libros –salvo que el autor sea Julio Cortázar, claro– es que la metaliteratura se vuelve tan espesa que acaba haciendo grumos. Y sí, puede resultar técnicamente apabullante, pero para el lector acaba siendo algo parecido a masticar piedras. Diversión cero, vamos.

