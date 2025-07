La vida al detalle

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 11 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

No se trata de un texto fácil, precisamente, este 'Invernal' del italiano Dario Voltolini (Turín, 1959). Y no porque cabalgue entre la biografía familiar y la autoficción, ni porque aborde un tema tan ingrato como la enfermedad, la más terrible. No: si es difícil es por su crudeza, que el lector debe superar desde el primer capítulo. Pero así es la vida del carnicero: trabajar la carne. Carne cruda. Y ahí no hay metáforas. Lo que Voltolini nos cuenta es la vida de su padre. La lucha por la vida. La lucha incluso contra la indiferencia, porque Gino, su padre, ha contraído la brucelosis –un pequeño accidente, tras el que en apariencia todo había salido bien–, pero le aguardaban noticias todavía peores.

Invernal Autor Dario Voltolini

Editorial Los Libros del Asteroide.2025

Páginas 176

Precio 18,95 €.

Mientras lucha contra un sarcoma, su hijo, todavía un escolar, le observa desde un segundo plano. Cómo fuma sus Nazionale, cómo cambia su carácter, cómo ... interactúa con los otros comerciantes del mercado, cómo de repente presta atención a las cosas que los demás no ven. Y sobre todo cómo afronta la vida siguiendo lo que aprendió en sus años de futbolista.

Esa mentalidad de vestuario y victoria que ahora tanto necesita, para uno de esos partidos que tienes que jugar, aunque sepas que no puedes ganar. Pese a la intensidad del texto, se lee en apenas tres horas, aunque el lector no sabe si por la pericia de un escritor cuya prosa navega firme, entre lo lírico y lo quirúrgico –«El cáncer tiene evidentemente un plan suicida, porque cuando vence, él también revienta»– por la extraordinaria viveza con que refleja todos los estados de ánimo de una historia dura y a la vez profundamente humana, o si será porque obra el pequeño prodigio de la empatía, porque Gino de pronto pasa de ser el padre de Dario a ser el padre del lector, de todos los lectores. En cierto modo, la técnica narrativa de Voltolini se diría heredada de su padre. Lo que aquél hacía con la carne, éste lo hace con su historia: «Venta al detalle, se llama. Y eso significa reducir enteros en partes y estas en otras partes». Para luego empaquetarlo cuidadosamente y hacernos entrega de ello, todavía fresco. De hecho, al leer esta historia, uno siente cómo palpita. Como escribe Vortolini, «la vida, que no sabe hacer otra cosa, sigue»; para entenderla es conveniente hacer precisamente lo que hace el novelista: cuartearla. Al detalle.

