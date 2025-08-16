Talía se despide con el encuentro imaginario entre Agatha Christie y Benito Pérez Galdós El ciclo escénico de Palco Tres concluye los días 22 y 23 con la obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer

Talía, el tradicional ciclo escénico santanderino, llega a su fin esta próxima semana con un montaje que funde en escena a dos escritores en una trama singular. Los días 22 y 23, ambas citas a las 20 horas, el Teatro Casyc de la Fundación Caja Cantabria acoge 'Querida Agatha Christie' de Juan Carlos Rubio, con Carmen Morales y Juan Meseguer sobre el escenario. Talía abrió su verano 2025 con Rafael Álvarez El Brujo y su monólogo de humor y reflexión. La propuesta cierra el viernes el ciclo de Palco Tres en el Casyc, por el que han pasado nombres como Carlos Sobera, Magüi Mira, o Els Joglars.

La obra 'Querida Agatha Christie', con autoría y dirección de Rubio, presenta a la escritora, en la habitación del Hotel Taoro de Tenerife, donde se enfrenta a una nueva noche en vela. La inesperada visita de un elegante caballero interrumpe sus planes. Él es Benito Pérez Galdós.

AGENDA TALÍA Representaciones Teatro Casyc. Días 22 y 23, a las 20 horas. Clausura del ciclo de Talía que abrió El Brujo en julio.

Ficha artística. Carmen Morales y Juan Meseguer. Autor Juan Carlos Rubio (con la colaboración de Luis Miguel Serrano). DirectorJuan Carlos Rubio Ayudante de dirección Manu Baños. Escenógrafos, Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (Estudio DeDos)

«Entre ambos genios se establece inmediatamente una electrizante y divertida conexión». Una comedia dramática donde conviven «el humor y la lágrima, el género fantástico, el misterio y la tensión». Una mezcla de «sensaciones, humor, tensión, drama, un cruce de caminos y sensibilidades, un tributo al genio de estos dos autores irrepetibles», en palabras de su director.

Rubio ya ha explorado en otras ocasiones las vidas de personajes absolutamente únicos e imprescindibles: Pau Casals, Nicolás Maquiavelo, Lorca, entre otros muchos. «Soy lector y admirador de Agatha Christie y soy lector y admirador de Benito Pérez Galdós. Ambos son dos monstruos de la literatura, dos genios capaces de crear universos propios y, de paso, retratar las más recónditas singularidades del alma humana. ¿Por qué no juntar a los dos escritores? ¿Por qué no encerrarlos en una habitación de hotel y dejarles hablar, incluso jugar, pelarse, bromear, durante una larga noche? ¿Se podrán entender, e incluso, quien sabe, ayudar?».

La respuesta es la producción que ahora recala en Santander. Su autor también destaca el protagonismo de Canarias. «Saber que Agatha eligió las islas (en más de un momento de su vida) como refugio personal y artístico me hizo admirar aún más al personaje. Sí, Agatha las visitó por primera vez en 1927». Además, la trama le permite mezclar «dos estilos narrativos en los que Galdós y Christie fueron maestros: la psicología y detalle de los personajes, en el caso del primero, y el misterio y el suspense en el caso de la segunda».

La escritora llegó a Puerto de la Cruz y se hospedó en el Hotel Taoro, alojamiento de gran parte de la alta sociedad europea que viajaba a Tenerife. Las Islas Canarias se convirtieron no solo en su refugio, sino también en fuente de inspiración ya que fue aquí donde terminó de escribir su obra 'El misterio del tren azul'.

Juan Carlos Rubio es autor de 'El príncipe de Maquiavelo', 'La correspondencia personal de Federico García Lorca', 'Windermere Club', 'El perdón' y 'El novio de España, entre otras'. Es director habitual de sus obras, así como de obras de otros autores. Ha estrenado en 22 países y sus textos han sido traducidos a 9 idiomas.