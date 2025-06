Tanit Plana, ganadora de los Premios 2025 de Fotografía de Enaire que se expondrán en Gamazo

Tanit Plana, Daniel Ochoa y Françoise Vanneraud han sido los ganadores de los Premios de Fotografía de Fundación Enaire, tras la reunión del jurado. ... La Mención Especial PHotoEspaña recayó en José Quintanilla. Como en ediciones anteriores el público decidirá vía likes desde un QRNavilens y en redes sociales de la Fundación a quien concede su galardón. Tal como avanzó El Diario, las obras distinguidas, más las 14 finalistas participarán en la colectiva que Fundación Enaire organizará en Naves de Gamazo, el Centro de Arte, desde el próximo día 26 hasta final de año.

Ampliar Segundo premio: Daniel Ochoa por su obra 'La Frontera'.

La colectiva de los Premios de Fotografía y la exposición del Premio Trayectoria 2025, del artista Joan Fontcuberta, además,inaugurarán oficialmente PHotoEspaña en Santander. «Este año, con ocasión del 30 aniversario de Fundación Enaire, nos marcamos el objetivo de lograr una mayor visibilidad y comprensión de la función social se la Fundación, por ello estamos descentralizando la cultura, democratizando el acceso al arte y poniendo en valor el espacio museístico que la entidad gestiona en Santander», en palabras de Margarita Asuar, directora gerente de Fundación.

Es la primera vez que Fundación Enaire va a realizar fuera de Madrid la exhibición colectiva de sus Premios de Fotografía.

Ampliar Tercer premio: Francoise Vanneraud por 'El eco de las cumbres'.

'Mirabilia 'es el título de la exposición de Fontcuberta, Premio Trayectoria. El comisario es Sema D'Acosta.El proyecto expositivo que Fontcuberta (Barcelona, 1955) presentará en Naves de Gamazo reunirá una selección de sus trabajos recientes, varios de ellos inéditos, entre otros De Rerum Natura (2023-24), Orquídeas y Macarras (2024), Génesis-IA (2025), Viajes extraordinarios (2025) y Dinosaurios en Palacio (2025). La propuesta se centra en sus trabajos con Inteligencia Artificial de los últimos dos años, narrativas visuales que tienen la representación de la Naturaleza como terreno preferente, un territorio en el que confluyen la experiencia poética con la reflexión conceptual, condimentado con constantes guiños a la ficción.

La exposición «pone en duda la relación entre imagen y palabra, pero también el propio statu quo de la fotografía». La insistencia en este cuestionamiento es el hilo conductor de su trayectoria. «Ante la apabullante saturación visual que vivimos a diario, su trabajo nos pone en alerta para que no bajemos la guardia ante el poder de seducción de las imágenes. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo régimen de la mirada, un cambio de paradigma donde Fontcuberta se ha convertido en el referente principal por su capacidad para generar pensamiento crítico». En esta edición XVIII de los Premios han participado 547 artistas profesionales de 16 nacionalidades, con un total de 1.375 propuestas. El jurado especializado estuvo configurado por José Manuel Ballester, Premio Nacional 2010 y Premio Trayectoria 2023; Daniel Canogar, artista visual de reconocido prestigio internacional; María Santoyo, directora de PHotoEspaña; Semíramis González, comisaria independiente; María Ortega, comisaria, gestora cultural, artista y miembro de la Junta Ejecutiva de MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y Ángeles Imaña, directora de Conservación y Proyectos Culturales de la Fundación Enaire, en calidad de secretaria, más la propia Margarita Asuar, en calidad de presidenta.

El primer premio, con una dotación económica de 12.000 euros, reconoció a Tanit Plana, por su obra 'Stress position'. Una imagen en apariencia simple, «aunque discordante y perturbadora, un trabajo que no sólo requiere de la gran capacidad profesional y visual que la autora ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, sino de un notable esfuerzo y empatía a lo largo de todo el proceso que desemboca en la toma».

El segundo premio, dotado con 8.000 euros recayó en Daniel Ochoa, por su obra 'La Frontera'. Un ensamblaje escultórico de fotografías de paisajes montañosos hilados entre sí para conformar un círculo infinito. Su trayectoria artística vincula la imagen con estrategias instalativas del minimal y otros movimientos de finales del siglo XX, pero trasciende lo formal apelando a una cuestión tan fundamental como la emergencia climática.

El tercer premio, dotado con 5.000 euros, Francoise Vanneraud, por su obra 'El eco de las cumbres', que representa el paisaje donde se quiebra por la intervención humana. «Lo que podría ser en apariencia fotografía de registro de land art, representa en realidad la acción arquitectónica más ignominiosa de nuestro tiempo, erigir fronteras antinaturales para contener a los migrantes, muros kilométricos, alambradas y tierras de nadie judiciales que creíamos erradicados».

'Et in Arcadia Ego' de José Quintanilla, distinguida con la mención especial, fue elegida según expresión de María Santoyo, porque «representa un paisaje alterado por la acción humana, algo que deducimos en una segunda lectura, que no es evidente y que por tanto nos obliga a relacionarnos con la fotografía con mayor compromiso y detenimiento».