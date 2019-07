Teatro de una noche de verano traerá cuatro obras a Enclave Pronillo en agosto Las representaciones podrán verse en Santander partir del sábado y después partirán a otros lugares de Cantabria como el Palacio de Albaicín de Noja y el Instituto de Educación Secundaria Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales DM . Santander Lunes, 29 julio 2019, 15:07

La séptima edición de 'Teatro de una noche de verano', la iniciativa diseñada por Hilo Producciones y Ábrego para dinamizar las noches estivales a través de nuevas propuestas escénicas, se instalará en Enclave Pronillo, la sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), a partir del próximo sábado, 3 de agosto.

Las compañías regresarán a este palacio para compartir con el público varias obras: un espectáculo inspirado en las antiguas compañías ambulantes que recorrían los pueblos en el siglo XVI, un canto a la tolerancia y la libertad de expresión, una revisión de los textos de Shakespeare cargada de humor e ironía y, por último, una reflexión sobre las adicciones que sufren los jóvenes.

En total, cuatro representaciones que podrán verse en la ciudad a partir del sábado y que después, partirán a otros lugares de Cantabria como el Palacio de Albaicín de Noja y el Instituto de Educación Secundaria Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. Creado y organizado por Hilo y Ábrego con el apoyo de la FSC, el ciclo ha logrado asentarse dentro de la programación cultural que la ciudad ofrece en verano gracias, por una parte, a la diversidad y la calidad de los espectáculos y, por otra, a las novedades que introducen en cada edición.

Este año, por ejemplo, Hilo producciones representará su espectáculo 'Tal vez soñar' en formato 'work in progress', es decir, mostrará un proceso de creación e investigación en el que el público podrá realizar sus propias aportaciones. Al proyecto se han sumado este año otros colectivos profesionales de las artes escénicas como los asturianos Teatro del Cuervo y el actor y director Chema Trujillo.

El objetivo del programa no ha variado: ofrecer teatro de calidad al público general durante las noches estivales para que, de alguna manera, las vacaciones no solo se conviertan en un tiempo festivo sino también en un período donde la cultura esté presente. En Santander, las funciones tendrán lugar el 3, 10, 17 y 24 de agosto en la sede de la FSC a las 22:00 horas.

Esta es una iniciativa de carácter transversal que abarca los ámbitos del ocio, la cultura y el turismo y que pretende dinamizar todos los sectores del tejido sociocultural en los lugares donde se realiza. Así, realizando un juego de palabras con el título de la comedia shakesperiana, el festival sugiere la apertura de una puerta mágica al entretenimiento en familia llenando de contenido un tiempo y un espacio vacacional.

Teatro del Cuervo 'Bojiganga',

Fecha: 3 de agosto

Público: adulto.

Duración: 90 minutos.

Intérpretes: Ángela Tomé, Lidia Méndez, Paula Del Estal, Bárbara Rodríguez y Alejandro Hidalgo.

Dirección: Sergio Gayol.

Sinopsis: acuciados por la falta de trabajo, cuatro actrices y un actor deciden preparar un clásico. Se convierten así en una Bojiganga, es decir, un tipo de compañía itinerante habitual en los siglos XVI y XVII en la que existía una mayor presencia de mujeres. Textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes acaban entrelazándose con sus propias peripecias. Prosa y verso, humor y drama, un espectáculo que reivindica la actualidad de los clásicos. Bojiganga es una fiesta del teatro y se adentrará en la Biblioteca Nacional para embarcarse en un viaje quijotesco en el que transitarán por los textos de mayor renombre de la época dorada. Subidos en un carromato, recorrerán España y acabarán instalándose en mitad de una plaza para representar el entremés de Cervantes 'El retablo de las maravillas' sobre un tablado improvisado como sucedía en aquella época. Será el público el que asuma el papel de 'pueblo' participando en la historia de una forma activa. Eso sí, en medio de esta especie de regresión fantasiosa que viven los personajes, no faltarán golpes de realismo para regresar al presente.

Hilo Producciones 'Tal vez soñar'

Fecha: 10 de agosto.

Público: de 15 a 100 años.

Duración: 70 minutos.

Intérprete: Sandro Cordero, Laura Orduña y Rita Cofiño.

Dirección: Sandro Cordero.

Sinopsis: el teatro es, quizá, el arte que más refleja la sociedad en la que uno vive, una sociedad históricamente machista. Como lo era la sociedad en la época del teatro isabelino y como lo es el teatro del mayor dramaturgo de todos los tiempos: William Shakespeare. Las actrices de hilo producciones se han rebelado, han tomado escenas de las mejores y más representativas obras del autor y las han puesto sobre el fuego, las han retorcido, revisitado, convulsionado. El resultado es 'Tal vez soñar', una obra en la que se podrá ver a Shakespeare como nunca antes se había visto ni oído. Y, claro está, con mucho humor, todo un sello de la compañía. Cuando la carcajada remite, queda el poso de la lúcida reflexión.

Pero, 'Tal vez soñar' no pretende ni enmendar ni corregir a Shakespeare. «Ni le hace falta ni somos quienes para hacerlo», aseguran desde Hilo. «Lo que hacemos es, como artistas del siglo XXI enamorados de los textos clásicos, rescatar la belleza y utilizar un nuevo y moderno vehículo para mostrarla. No sabemos si Shakespeare estaría de acuerdo con el resultado pero tampoco nos importa, recalcan. Como siempre, desde hilo se acercan al autor inglés con toda la admiración y sin ningún respeto. El espectáculo se presentará en formato de work in progress para lograr el feedback del público asistente. Por eso, se producirán encuentros después de la representación para tener en cuenta las aportaciones de los asistentes.

Ábrego Teatro 'Punto final'

Fecha: 17 de agosto

Público: adulto.

Duración: 60 minutos.

Intérprete: Fernando Madrazo y Pablo Escobedo.

Autor: Áureo Gómez

Dirección: Pati Domenech.

Sinopsis: Esta pieza reflexiona sobre la imperiosa necesidad de abrir espacios de tolerancia, respeto y libertad en la vida pública alejándose de la sombra inquisitorial que condena manifestaciones amparadas por la libertad de expresión. Según el autor, es una distopía ala que nunca se debería llegar pero a la que, a su juicio, vamos de cabeza.

Ábrego Teatro 'Proyecto Dédalo'

Fecha: 24 de agosto

Público: a partir de 14 años.

Duración: 60 minutos.

Intérpretes: Áureo Gómez y Fernando Madrazo.

Dirección: Pati Domenech.

Sinopsis: tres generaciones, dos actores y un problema: el alcohol. Igual que Dédalo ignoró los consejos de su padre Ícaro y quiso volar hasta el sol produciéndose un gran descalabro al derretir sus alas de cera, el protagonista de esta obra desoye los consejos de sus mayores y sufre una gran caída. En este caso, la que produce el abuso del alcohol. Una sencilla metáfora basada en la mitología griega servirá de soporte a una historia que pretende ser comprendida por jóvenes y adultos como una reflexión ante el abuso del alcohol y las consecuencias que produce entre los adolescentes. Un acercamiento a este delicado asunto a través del humor y la ironía.