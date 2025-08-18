El director y dramaturgo Juan Carlos Rubio (Montilla, Córdoba, 1967) regresa a Cantabria el viernes y el sábado con 'Querida Agatha Christie' un homenaje lleno ... de humor y suspense a la reina del crimen literario. Después de haber estrenado el pasado mes de marzo en Santander su aplaudida 'Música para Hitler', Rubio vuelve a una ciudad que le trae buenos recuerdos y en la que promete sorprender al público con una función que combina intriga, giros inesperados y una mirada muy personal sobre el arte de contar historias. Será en el Casyc, a las 20.00 horas, en la última cita del ciclo Talla que programa Palco Tres.

-¿Cómo nació la idea de rendir homenaje a Agatha Christie en los escenarios?

-Surgió en una de mis visitas continuas a Tenerife. Un día me quedé en el Puerto de la Cruz y descubrí una escalera dedicada a Christie y sus obras. En cada peldaño se había escrito una título. Luego también vi un busto de ella, así que empecé a investigar en internet y encontré que visitó Tenerife en 1927, tapando una crisis personal, unos meses después de su famoso episodio en el que desapareció 11 días, cuando descubrió que su marido le era infiel. En ese momento surgió su viaje a Tenerife y luego a Gran Canaria. Me pareció muy curioso y me hizo preguntarme qué es lo que llevó a esta mujer hasta allí. Y con esos datos reales, porque el 95% de lo que sucede en la función está documentado, y con unas gotas de ficción y fantasía, decidí contar esta historia de una mujer que hace un siglo ya ocupó un espacio reservado para los hombres y que logró ser una novelista de éxito en un mundo que se había robado a las mujeres. Fue una avanzada a su tiempo y con gran personalidad.

-En el montaje, el suspense y el humor conviven. ¿Cómo se logra ese equilibrio sin que uno eclipse a otro?

-En la vida convivimos entre el suspense, el drama, la tragedia, el humor y siempre defiendo que en el fondo el teatro es un reflejo de la vida. Me gusta ver el humor como recurso que sirve para ayudarnos y hacer nuestras vidas un poco mejores. La obra narra una de las noches más complicadas en la vida de Christie, porque en esa ficción ella se está planteando quitarse del medio. Y entra en acción este personaje maravilloso que es Benito Pérez Galdós, Así comienza la obra que va derivando, entre comillas, en una tragedia, aunque entre estos dos genios hay situaciones muy divertidas. La función además termina con un final muy esperanzador.

LAS FUNCIONES Título. 'Querida Agatha Christie' escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. Intérpretes Carmen Morales y Juan Meseguer.

Escenario y fechas. Teatro Casyc Próximos viernes 22 y sabado 23, a las 20.00 horas.

Talía La obra cierra el ciclo que organizan Palco Tres y la Fundación Caja Cantabria.

-La obra está inspirada en la reina del crimen, pero ¿qué hay de usted en esta obra?

-Yo utilizo a Benito y a Agatha como personajes, pero todo el argumento y la situación que viven, está en sus biografías. Así que mío está todo ese trabajo, pues me he documentado mucho aunque la obra es absolutamente nueva.

-Agatha Christie tiene millones de lectores en todo el mundo. ¿Qué cree que la hace eterna?

Lo que la hace eterna es lo mucho que nos gusta el misterio. Nos encantan ese tipo de historias y que les pasen a otros. Historias suculentas, con asesinatos, con gente que tiene venganzas escondidas... El suspense nos sigue interesando muchísimo. Pero además de eso, fue una autora que construía muy bien sus libros. Tenía el don de construir tramas insospechadas con finales sorprendentes. Por cierto, también les pedimos a nuestros espectadores que no revelen el final de nuestra obra, porque también tenemos un final sorprendente y diferente.

-Usted es director y autor. ¿Qué parte disfruta más: la de escribir la historia o la de darle vida en el escenario?

-Las dos, aunque reconozco que escribir es una labor más solitaria que realizo en mi casa con la única compañía de los libros que voy consultado. Así que darme el gustazo de poder estar en el escenario con dos artistas monumentales como son Juan Meseguer y Carmen Morales ha sido maravilloso. Realmente un texto se convierte en teatro cuando pasa por los actores y por todo este equipo maravilloso que tenemos en esta producción, así que en este caso lo estoy pasando mejor dirigiendo que escribiendo.

-En sus montajes hay temas universales, pero también un cuidado por el ritmo y la emoción. ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en una obra suya?

-Un enigma, me gusta ir presentado una serie de piezas que despierten un interés que haga que el público quiera ver la obra y llegar al final. También intento tener grandes personajes como son en este caso Benito Pérez Galdós y Agatha Christie y revivir momentos importantes de sus vidas que despierten empatía en el espectador. Lo bonito del teatro es que generemos interés por otras vidas, que quizás conviertan a las que las ven en mejores personas. Hay también en esta obra una mujer con una crisis y alguien que se dispone a ayudarla. Y eso es bonito, que también tenga esa empatía entre los personajes.

-¿Qué es lo que le motiva a seguir escribiendo y dirigiendo en un panorama cultural tan complicado como el que tenemos en este país?

-La verdad es que yo no me puedo quejar. Tengo la suerte inmensa de que los teatros apuestan por mis textos y el público va a verlos y sobre todo de vivir de una profesión maravillosa que me anima a seguir contando historias y seguir sintiendo que el público nos acompaña y hagan con nosotros este viaje precioso recordando estas figuras y y transitando por la naturaleza humana que siempre es un territorio interesante.

-En Santander estrenó 'Música para Hitler'. ¿Qué recuerdos guarda de aquel día?

-Santander siempre es para mí sinónimo de felicidad porque efectivamente estrené esa obra, pero anteriormente estrené 'El novio de 'España' y anteriormente 'El inconveniente'. O sea que es una ciudad que tengo ya clavada en mi corazón como un referente. Siempre me ha dado muy buena suerte.

-¿Qué le une a esta ciudad?

-Tengo muchas amistades desde que estudiaba arte dramático. Con mucha gente, como Román Calleja y los trabajadores del Palacio de Festivales. Me encanta ir a Santander y también estoy encantado de estar en el Casyc.

-O sea, que es posible que veamos más estrenos suyos aquí en un futuro, ¿no?

-Pues si todo va bien, sí, muy prontito. Pero lo importante ahora es esta obra y espero que el público venga porque lo va a pasar bien y porque tenemos actores maravillosos.

- Si tuviera que escribir el título de una obra inspirada en su propia vida, ¿Cómo se llamaría?

-Te juro que he vivido.

-¿Qué misterio o enigma le gustaría resolver en la vida real más allá del teatro?

-El enigma del amor. Pues me gustaría llegar a resolver por qué los seres humanos podemos llegar a ser tan crueles.