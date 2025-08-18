El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Carlos Rubio, en una imagen tomada el pasado mes de marzo durante el estreno de 'Música para Hitler' en el Palacio de Festivales. Javier Cotera

Juan Carlos Rubio | Director teatral

«El teatro es un reflejo de la vida y el humor el recurso que nos ayuda a hacerla mejor»

El también dramaturgo está al frente de 'Querida Agatha Christie', que cierra el ciclo Talía los próximos viernes y sábado

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

El director y dramaturgo Juan Carlos Rubio (Montilla, Córdoba, 1967) regresa a Cantabria el viernes y el sábado con 'Querida Agatha Christie' un homenaje lleno ... de humor y suspense a la reina del crimen literario. Después de haber estrenado el pasado mes de marzo en Santander su aplaudida 'Música para Hitler', Rubio vuelve a una ciudad que le trae buenos recuerdos y en la que promete sorprender al público con una función que combina intriga, giros inesperados y una mirada muy personal sobre el arte de contar historias. Será en el Casyc, a las 20.00 horas, en la última cita del ciclo Talla que programa Palco Tres.

