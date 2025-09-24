'The Dome', una mirada sobre la maternidad de Ira Lombardía, recala en la Sala Robayera

La fotografía expandida, entendida como campo en el que la imagen trasciende su función documental para convertirse en materia crítica y poética, vertebra la práctica ... artística de Ira Lombardía. Su rigurosa labor de investigación en bibliotecas, museos y archivos digitales, «persigue fragmentos visuales que rescata y recontextualiza para dotarlos de nuevas resonancias». Ira Lombardía, artista, investigadora y profesora en el Departamento de Cine y Media Arts de la Universidad de Syracuse (Nueva York), se suma a la nómina de Robayera con la muestra 'The Dome', comisariada por Laura Cobo. La Sala de Arte del Ayuntamiento de Miengo inaugura el próximo sábado día 27, a las 20.00 horas la exposición 'The Dome' de la artista de Pola de Laviana, 1977. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, con horario de visita de martes a sábado de 18.00 a 21.00 horas y domingos de 11.00 a 14.00 horas. En su comparecencia reúne una selección de trabajos en los que Lombardía articula su mirada «sobre la maternidad, la memoria cultural y el lugar de la mujer en la historia. Su investigación se convierte en experiencia estética y crítica, transformando materiales en apariencia secundarios en constelaciones de gran fuerza simbólica». A través de imágenes rescatadas y recontextualizadas, la artista propone un diálogo entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo ancestral y lo contemporáneo.

En una fase inicial, la semiótica marcó un punto de partida. Con el tiempo, Lombardía se ha acercado a la psicología simbólica de Jung, a la ciencia de las imágenes de Warburg -no como ciencia exacta, sino como un método para rastrear la supervivencia y transformación de las formas culturales, interpretando en ese marco las imágenes como portadoras de memoria y energía cultural, capaces de transmitir emociones y símbolos entre épocas y contextos distintos- o a las reflexiones de Sontag sobre la fotografía. Desde esa perspectiva «interroga el lugar de la mujer y del cuerpo en la historia, proponiendo una lectura crítica de cómo las imágenes han modelado nuestra memoria cultural». Lo ancestral y lo contemporáneo conviven en su práctica, como ecos que se renuevan en cada obra. En esta muestra, el público puede descubrir también su proceso creativo mediante una videoproyección, 'Rehearsal', que refleja la cadencia de su archivo vivo y la riqueza de la mente creadora, «entendida como un espacio de neuroplasticidad en constante reorganización y búsqueda de conexiones. Investigación, docencia y práctica artística se entrelazan en una obra que conecta la reflexión teórica con la experiencia sensorial».

El dato 'The Dome' cierra la temporada 2025 de la Sala Robayera, tras las exposiciones de Vicky Uslé y Néstor del Barrio.

Desde 2020, en plena pandemia, Lombardía rastrea bases de datos digitales, catálogos de museos, bibliotecas universitarias, pero también mercadillos y librerías.

A juicio de Laura Cobo, su búsqueda «no se orienta a las grandes obras reconocidas, sino a lo mínimo, a lo que parece insignificante: imágenes de apenas milímetros que, bajo su mirada, recuperan cuerpo y voz. Ese gesto técnico -escanear, ampliar, recomponer- es inseparable de su poética». Cada operación, asegura la comisaria, «es un acto de resurrección, una manera de devolver vitalidad a lo que estaba condenado al silencio».