El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
CMYK 8, Portfolio, PhotoRAG, 2025. I. LOMBARDÍA

'The Dome', una mirada sobre la maternidad de Ira Lombardía, recala en la Sala Robayera

La muestra, que se inaugura el sábado, comisariada por Laura Cobo, reúne obras sobre la memoria cultural y el lugar de la mujer en la historia. Su investigación se torna en experiencia estética y crítica

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La fotografía expandida, entendida como campo en el que la imagen trasciende su función documental para convertirse en materia crítica y poética, vertebra la práctica ... artística de Ira Lombardía. Su rigurosa labor de investigación en bibliotecas, museos y archivos digitales, «persigue fragmentos visuales que rescata y recontextualiza para dotarlos de nuevas resonancias». Ira Lombardía, artista, investigadora y profesora en el Departamento de Cine y Media Arts de la Universidad de Syracuse (Nueva York), se suma a la nómina de Robayera con la muestra 'The Dome', comisariada por Laura Cobo. La Sala de Arte del Ayuntamiento de Miengo inaugura el próximo sábado día 27, a las 20.00 horas la exposición 'The Dome' de la artista de Pola de Laviana, 1977. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, con horario de visita de martes a sábado de 18.00 a 21.00 horas y domingos de 11.00 a 14.00 horas. En su comparecencia reúne una selección de trabajos en los que Lombardía articula su mirada «sobre la maternidad, la memoria cultural y el lugar de la mujer en la historia. Su investigación se convierte en experiencia estética y crítica, transformando materiales en apariencia secundarios en constelaciones de gran fuerza simbólica». A través de imágenes rescatadas y recontextualizadas, la artista propone un diálogo entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'The Dome', una mirada sobre la maternidad de Ira Lombardía, recala en la Sala Robayera

&#039;The Dome&#039;, una mirada sobre la maternidad de Ira Lombardía, recala en la Sala Robayera