Tipos cumple una década marcando las coordenadas del diseño gráfico

Hace diez años el diseño gráfico no atravesaba un buen momento en Cantabria. La crisis económica afectaba al trabajo de unos profesionales que realizan un ... trabajo esencial para la comunidad y que decidieron reinvindicarse. Nacía así Tipos, un certamen impulsado por IT Consultoría y Jesús Vázquez Comunicación que, con ayuda de la Fundación Santander Creativa, se ha consolidado como un escaparate del trabajo de este sector en Cantabria que ahora vive un gran momento, al menos en lo que al número de estudios y profesionales registrados, sesenta, se refiere. El próximo mes de noviembre tendrá lugar la décima edición -aunque este mes de octubre ya se ha abierto la convocatoria para participar en el concurso para jóvenes diseñadores en Cesine, el IES La Albericia y la Escuela de Arte Roberto Orallo- con un amplío programa que servirá para mostrar la evolución del sector en los diez últimos años.

CITAS DESTACADAS Charlas Tipo 25 Serán el 8 de noviembre en la Filmoteca Mario Camus con la participación de This is Pacifica (Oporto), Democracia Estudio (Valencia), TOT Estudio (Valencia), Enorme Estudio (Madrid) y Abuela (Barcelona).

Exposición Longitud El muelle de Molnedo acogerá del 21 de noviembre al 8 de diciembre una muestra de los trabajos de los jóvenes diseñadores.

Exposición Latitud La Biblioteca Central acogerá el 3 de diciembre una retrospectiva del trabajo de los diseñadores cántabros en la última década.

Así lo explicó ayer el director del certamen, Javier Gandarillas, quien acompañado por la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y la directora de la Fundación Santander Creativa, Almudena Díaz presentó el programa de esta edición que lleva por título: '43º' en referencia al sistema de coordenadas geográficas y a los primeros números de la latitud de Cantabria que coinciden, además, con el número de diseñadores que participan este año en el proyecto y que también da título al libro que se presentará durante la edición, en una fecha aún por determinar, y que recoge los principales trabajos de los profesionales en esta última década. «El diseño también es un sistema de coordenadas que ayuda a situar en nuestra mente las experiencias que vivimos, los productos que consumimos, los lugares que habitamos», tal y como señaló Javier Gandarillas. Y, siguiendo con la comparación, el director de Tipos recordó las coordenadas que han acompañado el certamen desde que se puso en marcha: «Identidad, porque el diseño cántabro tiene su propia forma de comunicar; pertenencia a la Comunidad de Cantabria; colectividad, en el sentido de que el trabajo conjunto ayuda al sector y proyección porque el diseño gráfico está en su mejor momento».

Charlas y exposiciones

Además del concurso de jóvenes diseñadores y la presentación del libro, el certamen incluye sus tradicionales Charlas Tipos, que en esta edición tendrán lugar el día 8 de noviembre en la Filmoteca Mario Camus y que contarán con la presencia de cinco estudios de reconocido prestigio nacional e internacional. Se trata de The is Pacifica, de Oporto (Portugal), comprometido con el ecodiseño y reconocido, entre otros, con el European Design Awards. Otro de los que participará en la jornada es el valenciano Democracia Estudio, premiado por su trabajo en diseño estratégico. Desde Valencia, también, las charlas contarán con la presencia de Ausiàs Pérez, director creativo y fundador de TOT Estudio, elegido por la revista Forbes como una de las cien personas más creativas. Enorme Estudio (Barcelona) estudio reconocido por su enfoque radical hacia la arquitectura y Abuela, un estudio barcelonés que trabaja con proyectos que tienen algo que decir con lenguajes populares y el sentido del humor. Las entradas para asistir a estas charlas tienen un precio de 12 euros.

Otras de las actividades habituales de este certamen son las exposiciones. En esta edición habrá dos. Una en la que se mostrarán los trabajos seleccionados en el concurso de jóvenes diseñadores en esta edición, junto a los premiados en las anteriores que se inaugura el 21 de noviembre en el muelle de Molnedo bajo el título de 'Longitud' y otra que se ha llamado 'Latitud' que tendrá lugar en la Biblioteca Central a partir del 3 de diciembre y que es una retrospectiva de todo lo que ha ocurrido en Cantabria en la última década en relación al diseño gráfico.

La edición también incluye un encuentro el 7 de noviembre con profesionales de la empresa GF Smith, los fabricantes de papel más importantes del mundo, en Cesine y una revisión de porfolios.

El certamen concluirá con la gran fiesta del diseño y la entrega de premios. Este año se ha incorporado una nueva categoría dedicada a la aplicación del diseño gráfico en espacios arquitectónicos en colaboración con el Colegio de Arquitectos que acogerá la clausura el día 19 de diciembre.