Juan Teja, Javier Gandarillas, Noemí Méndez, Jesús Vázquez, Almudena Díaz y Rafael San Emeterio . Javier Cotera

Tipos cumple una década marcando las coordenadas del diseño gráfico

El certamen celebrará en noviembre una nueva edición que incluirá charlas en la Filmoteca, dos exposiciones y la publicación del libro '43º'

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Hace diez años el diseño gráfico no atravesaba un buen momento en Cantabria. La crisis económica afectaba al trabajo de unos profesionales que realizan un ... trabajo esencial para la comunidad y que decidieron reinvindicarse. Nacía así Tipos, un certamen impulsado por IT Consultoría y Jesús Vázquez Comunicación que, con ayuda de la Fundación Santander Creativa, se ha consolidado como un escaparate del trabajo de este sector en Cantabria que ahora vive un gran momento, al menos en lo que al número de estudios y profesionales registrados, sesenta, se refiere. El próximo mes de noviembre tendrá lugar la décima edición -aunque este mes de octubre ya se ha abierto la convocatoria para participar en el concurso para jóvenes diseñadores en Cesine, el IES La Albericia y la Escuela de Arte Roberto Orallo- con un amplío programa que servirá para mostrar la evolución del sector en los diez últimos años.

