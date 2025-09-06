El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Detalle de la exposición que dedicó a Mauro Muriedas la Fundación Caja Cantabria, en Santillana del Mar. Luis Palomeque

Torrelavega exhibirá de modo permanente parte de la obra del escultor Mauro Muriedas

La Sala Mauro Muriedas será sede de un espacio donde se podrá visitar la obra cedida gratuitamente por la familia del artista durante quince años

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

32 esculturas y 21 grabados o relieves en madera de castaño, tratados con nogalina, ceras y barnices, que reflejan temáticas costumbristas, sociales, rurales, marítimas y ... laborales, incluyendo escenas de minería, pobreza, maternidad y emigración, configuran la colección del artista Mauro Muriedas que se exhibirá de modo permanente en Torrelavega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  3. 3

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  5. 5

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega exhibirá de modo permanente parte de la obra del escultor Mauro Muriedas

Torrelavega exhibirá de modo permanente parte de la obra del escultor Mauro Muriedas