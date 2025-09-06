Torrelavega exhibirá de modo permanente parte de la obra del escultor Mauro Muriedas

32 esculturas y 21 grabados o relieves en madera de castaño, tratados con nogalina, ceras y barnices, que reflejan temáticas costumbristas, sociales, rurales, marítimas y ... laborales, incluyendo escenas de minería, pobreza, maternidad y emigración, configuran la colección del artista Mauro Muriedas que se exhibirá de modo permanente en Torrelavega.

La Sala Mauro Muriedas será sede de un espacio estable dedicado al escultor donde se podrá visitar la obra cedida gratuitamente por la familia del artista durante un periodo de 15 años. La concejala de Cultura, Esther Vélez, anunció ayer el acuerdo alcanzado con la familia de Mauro Muriedas (1908-1991) para la cesión gratuita de parte de su obra escultórica y pictórica durante un periodo de 15 años. Junto a ella han estado Luis Alberto Salcines, escritor y crítico, y Borja Peláez, en representación de la familia. Esta cesión permitirá al municipio «custodiar y exponer de manera estable un conjunto de piezas del artista torrelaveguense», considerado uno de los grandes referentes de la escultura y la pintura social del siglo XX en Cantabria.

Vélez confirmaba que, fruto de este acuerdo, se habilitará un espacio permanente en la Sala Municipal de Exposiciones con el fin de mostrar de manera rotatoria las obras cedidas. La intención del Ayuntamiento es que la primera exposición pueda celebrarse para cerrar el ciclo de 2025 o inaugurar el de 2026, «lo que marcará un hito cultural para la ciudad». Además de las obras mencionadas, se incorporan herramientas de trabajo del escultor; premios como las medallas del Salón de Otoño de 1957 y 1972, otorgado por la Asociación Nacional de Pintores y Escultores, o el tercer premio en 1953 de la Primera Exposición Internacional de Artistas; más documentos personales y correspondencia con figuras del ámbito cultural. Esta cesión, dijo la concejala, «es una forma de dar visibilidad a su legado artístico, de reconocer su talento y de preservar el legado, asegurando que su extraordinario trabajo, su magnífica obra, continúe siendo conocida y disfrutada por generaciones futuras». El acuerdo es el resultado de «muchos meses de trabajo, de gestiones y de encuentros con el único hijo del célebre Mauro Muriedas, que de manera altruista ha suscrito esta cesión», subrayó Vélez. «Mauro fue un artista riguroso, con una gran sensibilidad para mostrar el interior de lo humano,para leer la dignidad humana en la convivencia con los demás, en una época trascendente de España, y siempre dentro de los espacios de trabajo, de la vida local, en el mundo rural, en el ámbito industrial y, por supuesto, también en su vida familiar», añadió.

Por su parte, Luis Alberto Salcines destacó «la generosidad del hijo del escultor al ceder de modo altruista esta obra sin contraprestación económica, lo que permitirá a los ciudadanos de Torrelavega contemplar piezas que hasta ahora habían permanecido en el entorno íntimo y familiar del artista». Creaciones de épocas diferentes -desde los años 40 hasta los 80- que abarcan temáticas sociales, escenas del mundo laboral en la mina donde trabajó el artista y también un marcado carácter sentimental, con referencias a su propio entorno familiar. Entre ellas figuran representaciones de su hijo Maurín, de su esposa, así como maternidades de gran intensidad emocional, que, en palabras de Salcines, «revelan lo más íntimo de Mauro Muriedas».

Asimismo, Salcines se refirió al «esfuerzo muy importante que supone para el Ayuntamiento asumir este legado ya que se trata de «recibir la obra, conservarla, catalogarla y, después, darla a conocer con unas sucesivas exposiciones buscando argumentos o temas diferentes, y así difundir la obra del escultor». Finalmente, la concejala agradeció la implicación de la familia, el apoyo de Salcines como comisario y la labor del equipo técnico municipal.