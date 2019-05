En el traje de la ficción Más allá de disfrazarse, de interpretar o de imitar, seis cosplayer cántabros explican cómo es la experiencia de sentirse uno de sus personajes favoritos ROSA RUIZ Santander Viernes, 31 mayo 2019, 07:26

Cristian Hidalgo Tenebrae Cosplay El jurado que ha dejado huella en China

El presidente del jurado del Concurso de Cosplay que se celebrará mañana, sábado, en Cantabria Alternativa es un actor y director de teatro cántabro al que Carlota Agudo 'metió' en el mundo del cosplay. Con ella forma Tenebrae Cosplay, un dúo que ya conoce el éxito internacional pues su representación de Drácula y su mujer, Lisa, del videojuego 'Castlevania: Symphony ofthe Night' fue elegida como la mejor actuación en el China International and Cartoon Animation Festival (Cicaf) celebrada a principios de este mes de mayo en la ciudad de Hangzhou. Un premio muy importante ya que el certamen tiene una gran notoriedad en China hasta el punto de que se retransmite por una de sus cadenas de televisión.

Mañana no será la primera vez que Cristian Hidalgo se encargue de juzgar las representaciones de otros, un papel que acepta con agrado «pues para mí que me llamen para estas cosas no deja de ser un honor y además me permite pasar del rol de actuar al de valorar».

Lo más importante a la hora de ganar un concurso de este tipo, afirma, es seguir bien las normas establecidas, que pueden variar mucho de uno a otro, aunque por norma general se suele valorar un 50% la adecuación del material, el traje y el maquillaje y con el otro 50% la puesta en escena con cuestiones como que la representación sea clara y la música acompañe. «Pero no siempre es así, en China por ejemplo se valoraba más la actuación que el traje».

De Cantabria Alternativa destaca que poco a poco va encontrando su sitio en este mundillo. «Lleva poco tiempo, aún le queda para llegar al nivel de lo que se hace en Madrid o Barcelona, pero es un evento maravilloso porque empieza a crear esa cultura de que el frikismo no es algo tan extravagante como se ve en las películas. Además está dando a conocer este universo que se ha creado entorno al cosplay, el manga y el cómic».

Y no le molesta que le llamen friki, «porque no considero que sea peyorativo. Es un termino que se relaciona con unos gustos más alternativos de lo común y series como 'The Big Bang Theory' han hecho que ser friki mole».

Aroa Gómez Samarituka La puesta en escena más burlona

Como a muchos cosplayers, la cultura japonesa comenzó a impregnarse en esta joven de Los Corrales de Buelna desde bien pequeña. «A los once años ya me disfrazaba», comenta Aroa Gómez que también seguía por televisión series de este país. Con el tiempo se ha convertido en una actriz que compagina sus trabajos de interpretación con la docencia –imparte clases de arte dramático– con un hobby que le permite unir su profesión con otra de sus aficiones, la de las manualidades y la costura. Y es que ser cosplay no consiste sólo de emular a un determinado personajes o vestirse como uno de ellos. Los buenos cosplayer se cosen sus trajes, se hacen los complementos, prueban distintos maquillajes... «A mí, esto de las manualidades siempre me gustó mucho, así que cuando descubrí este mundo y, sobre todo, su parte artesanal... tuve claro que era el mío», señala.

Samarituka, que es su nombre cosplay, sabe lo que es subirse al escenario e interpretar, por eso explica que lo que se busca en estas convenciones y estos concursos no es precisamente a un actor o una actriz. «Para ser un buen cosplay no hace falta tener conocimientos de interpretación, aunque está claro que si los tienes te ayudan», dice.

En su caso, intenta aplicar todas las técnicas que conoce en darle un toque más burlón a los personajes, «procuro sacar la parte más divertida, eso igual es lo que me diferencia de otro ». Por eso, además de haberse disfrazado de princesa o guerrera, uno de sus trajes favoritos es el de la reina de corazones de 'Alicia en el País de las Maravillas'. No hace falta más que asomarse a su cuenta de twiter y leer su cuenta de twitter en el que ha dejado escrito «creando carcajadas y sonrisas desde 1990. Cuando era niña cambie mi sentido del ridículo por la capacidad de soñar. Elegí ser actriz para vivir mil vidas».

Sin embargo, uno de los personajes a los que ha emulado como cosplay que con más cariño recuerda es el de Sakura, de la serie de manga de los años 90.

Sobre el ambiente cosplayer de Cantabria destaca fundamentalmente que existe una pequeña comunidad que coincide en distintas redes sociales para intercambiar sus formas de vivir y disfrutar de un hobby que está tomando fuerza poco a poco y que tendrá una cita este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de Santander.

José Antonio Castañeda Diseñador Un cosplayer por casualidad

Empezó haciendo los disfraces de carnaval para sus amigos y se ha convertido en uno de los cosplayer más destacados de Cantabria. ¿Cómo? «Por casualidad. No conocía este mundo y nunca pensé que acabaría siendo cosplayer. A mí, en realidad lo que me gusta es confeccionar los trajes», explica este artista multidisciplinar que se dio cuenta de sus dotes como costurero cuando se encargó de hacer todos los disfraces de su pandilla para una fiesta de carnavales. «Fuimos de los hombres de Harrelson, la mítica serie de televisión de los años 70», recuerda. Entonces, sin saberlo, marcó un listón que no ha hecho más que mejorar. Lo siguiente fueron unos trajes del Ejército Imperial de 'Star Wars' que causaron sensación en otros carnavales. Y así fue como descubrió un mundo que le tiene «fascinado» y del que cada día aprende algo nuevo.

A la hora de emular un personaje se fija más en el traje que en el personaje y le encanta hacerlo todo a él mismo. «Intento no gastar mucho dinero, pero no tanto por ahorrar si no porque me parece que el resultado es mucho más gratificante si lo has hecho todo tú solo».

Para hacer estos trajes José Antonio Castañeda, al que todo el mundo conoce como 'Casta', no duda en recorrer contenedores de basura y rastrillos. «A ver, no es que me dedique a abrir las tapas de los contenedores para ver que hay dentro... pero sí confieso que cuando paso con el coche me voy fijando en lo que tira la gente. Ni te imaginas lo que se puede hacer con el tubo de una aspiradora», dice.

Este fin de semana contará algunos de sus 'trucos' en Cantabria Alternativa pues es uno de los conferenciantes. Su intervención tendrá lugar mañana, a las 15.00 horas. «Mi idea, más que dar una conferencia es mantener un coloquio con el público. Les explicaré de forma resumida cómo he llegado hasta aquí y dejaré que me pregunten todo lo que quieran. Mi objetivo es que todos aprendamos de este encuentro. Ellos de lo poco que yo puedo saber y yo de los conocimientos que ellos quieran compartir».

Cuando se quita el disfraz de cosplay, 'Casta' es un artista que elabora cuadros con arena de la playa y que va exponiendo en distintas galerías.

Ainoa Buendía Pandastica Cosplay La pasión que nació con una sudadera

Ainoa Buendía era una de esas niñas que se aficionó al manga de pequeña. Hasta que un día «hará unos cuatro años o así» decidió asistir a uno de estos eventos relacionados con los cómic en el País Vasco. «Me planteé asistir disfrazada y no me lo pensé mucho. Con toda mi ilusión, me compré una sudadera a la que modifiqué con un poco tela y allí me fui con unas 'orejillas' que me puse', recuerda. Fue a partir de esa convención cuando se planteó mejorar sus trajes e incluso presentarse a un concurso, un certamen en el que conoció a otra chica que hacía cosplay y que le abrió las puertas a un mundo del que ha hecho su principal afición. «Me enseñó donde podía conseguir telas y comprar el resto de los complementos y también me presentó a otros cosplayer... y hasta hoy».

Esta residente de pediatría en el Hospital Valdecilla ha cumplido ya los 25 años y participará este fin de semana en la cuarta edición de Cantabria Altamira. Lo hará porque aparte de disfrutar de su afición, le gusta el ambiente que se vive en este tipo de eventos. «El mundo del cosplayer va más allá de disfrazarse y emular a un personaje de cómic o manga. A mí me gustan las manualidades y por eso, hacerme los trajes es me parece un plus».

De los disfraces que ha diseñado, confeccionado y lucido hasta ahora, asegura sentirse muy «orgullosa» del de Catrina de la película de animación de 'El libro de la vida'. «Es mi favorito tanto por su complejidad, como porque es una de las películas que más me gustan. Estuve dos meses trabajando en él y lo llevó en la segunda edición de 'Cantabria Alternativa'», señala. Si se la pregunta si esta es una afición cara, afirma que como en cualquier otra afición depende de la «implicación» o en este caso del número de actuaciones que realices. «Todo suma un poco, a las telas y la confección del traje hay que sumar maquillaje, complementos... A medida que te vas metiendo en este mundo y vas haciendo cosplay más complejos también aumenta el número de materiales que necesitas y por lo tanto el coste».

Aficionada a los concursos este sábado participará en el que se celebra en Santander. «Voy a llevar un traje de 'Anastasia', la película de animación de 1997.

Marta Berrocal Yoko Una afición compartida...

Marta Berrocal, de 21 años, se introdujo en el mundo del cosplay junto con su hermana Paula (Harukidace) con la que comperte esta pasión desde bien pequeña «La verdad es que me arrastró con ella», asegura entre risas. Pero lo cierto es que el anime, el manga y todo ese mundo que estaba bien presente en su infancia ha dejado en ella una gran huella. Ambas hermanas trabajan estos días en la confección de nuevos trajes relacionados con la película de Tim Burton, 'Pesadilla antes de Navidad', una tarea que les lleva su tiempo pero de la que son firmes defensoras porque creen que «el verdadero cosplay tiene que hacerse él mismo su disfraz».

Diseñadora gráfica, con conocimientos en ilustración, su estudios le ayudan a la hora de preparar el traje y plantear el personaje. Además le gusta la costura con lo que también disfruta también en su confección. Eso sí, reconoce que es un hobby «muy caro si quieres hacerlo bien» porque hay que asegurarse de que los materiales del traje sean de buena calidad. «La tela que venden habitualmente para hacer disfraces no siempre es la adecuada para un cosplay si quieres aportarle realismo», explica. Y ya no sólo es cuestión de dinero, según explica, en Cantabria tampoco es fácil encontrar las telas necesarias. «Están cerrando casi todas las tiendas y a la que íbamos en Santander la han trasladado a Maliaño, así que aunque nos estamos planteando comprar el material por internet, de momento nos vamos a Maliaño. También encontramos cosas en los mercadillos», dice

Sin embargo, no quiere desanimar a aquellos que compartan esta aficción y se estén planteando vestirse por primera vez de su personaje favorito y asistir a Cantabria Alternativa. «Sólo hace falta tener ganas y elegir un personaje. Está claro que los primeros disfraces nunca salen perfectos, pero poco a poco se irán perfeccionando».

Como su hermana siente que es más divertido acudir a estos eventos acompañada y asegura que esta afición compartida les ha servido para estar más unidas. «A la hora de hacer los trajes a míí se me da mejor coser y a ella todo lo relacionado con las armaduras, así que nos complementamos perfectamente». dice.

A Yoko, que es su nombre de cosplay, no será fácil verla en un concurso pues, como su hermana, prefiere disfrazarse únicamente. «Además, nosotras somos las dos o ningua».

Paula Berrocal Harukidace ... entre dos hermanas creativas

Hace cinco años que esta diseñadora gráfica de 25 años decidió plantearse en serio hacerse cosplay. «Siempre me gustó el mundo del anime, las películas de dibujos animados y disfrazarme», señala. Fue una amiga la que le animó a acompañarla a una convención en Getxo y cuando vio que había mucha gente disfrazada decidió que ella no iba a ser menos. Sus primeros disfraces fueron sencillos, «intenté buscar cosas por casa y 'customizarlas'. Todavía no sabía coser y era mi abuela la que me ayudaba con los trajes y si eran más complejos o complicados me los compraba por internet», explica. Aunque, como buena cosplay aprendió a coser para hacérselos ella misma.

Más o menos al mismo tiempo contagió a su hermana Marta (Yoko) en este hobby y con ella asiste a distintas convenciones como la de Getxo, Barcelona y Madrid y acostumbran a vestirse de personajes de la misma serie o videojuego. Pero lo que más llama la atención es que ninguna de las dos se plantean presentarse a concursos. «Sólo lo hemos hecho una vez, este año durante la NaviCom, un espacio dedicado al manga, que se celebró también en el Palacio de Exposiciones de Santander».

Con Marta forma el dúo 'Blood of cosplay', una denominación que eligieron jugando con los lazos sanguíneos que les unen como hermanas aunque luego, por separado, tienen sus propias denominaciones. El de Paula es Harukidace, que reconoce que es mucho más divertido acudir a estos sitios como pareja. «Y no sólo porque prefiera ir acompañada a los eventos, la elaboración del traje e incluso la búsqueda del personaje es mucho más divertida si lo haces con otra persona. Ambos aportamos ideas y «nos vamos complementando».

¿Hay más chicas o chicos en este mundo? «Depende del sitio, claro, yo creo que hay muchos chicos, pero que igual no les gusta tanto la parte de la confección.

En estos años son muchos los personajes que ha lucido, si bien, del que más contenta está es del Sivir del vídeojuego 'League of leyend'. «Fue el primero con el que me puse en serio y porque además de la parte de la costura incluyó una armadura y otros complementos que me gustan mucho».