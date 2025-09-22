El alcance del No-Do

No les voy a contar lo que era el No-Do porque, aunque sean lo suficientemente jóvenes para no conocerlo, habrán oído hablar de él. ... Era el medio que tenía el franquismo para, junto al 'parte' de Radio Nacional, (des)informar a los españoles. «Al alcance de todos los españoles», se decía. Parecería imposible la censura en algo tan férreamente controlado por las autoridades, de proyección obligatoria en todos los cines del Estado, donde estaban prohibidos los noticiarios extranjeros, creado sobre todo para glorificar a Franco. Pero el No-Do también sufrió las tijeras censoras del franquismo.

Aunque la mayor parte de esos 'Archivos Secretos del No-Do' que ahora emite TVE 1 los miércoles son descartes de noticias (para emitir un minuto se podían filmar 10 o 15) a veces se colaban imágenes que los españoles no podían ver, como era la pobreza extrema del Pozo del Tío Raimundo o esas de Carmen Polo de Franco (la 'collares', como la llamaba la gente), sola, sin su marido, ejerciendo casi como 'Jefa del Estado en funciones'.

En esta hagiografía sin tapujos del dictador, le vimos en el 'Azor' junto a un salmón enorme, más grande que él que, supuestamente, había pescado con una caña. Aquella imagen fue muy difundida en su momento para dar idea de un superhéroe enfrentado a un pez gigante. ¿Ustedes se lo creen? Qué pena que una de las películas más ocultas del postfranquismo, la descacharrante '¡Buen viaje, excelencia!', dirigida por Albert Boadella, que fabulaba cómo unos buzos colocaban el atún en el anzuelo de la caña de pescar de Franco, hace muchos años que no se puede ver. Y aquí surge otra cuestión. ¿Por qué '¡Buen viaje, excelencia!' no se emite por televisión, ni está en ninguna plataforma?