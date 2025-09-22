El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Archivos Secretos del No-Do'. RTVE

El alcance del No-Do

Crítica TV ·

La mayor parte de esos 'Archivos Secretos del No-Do' que ahora emite TVE 1 los miércoles son descartes de noticias

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:01

No les voy a contar lo que era el No-Do porque, aunque sean lo suficientemente jóvenes para no conocerlo, habrán oído hablar de él. ... Era el medio que tenía el franquismo para, junto al 'parte' de Radio Nacional, (des)informar a los españoles. «Al alcance de todos los españoles», se decía. Parecería imposible la censura en algo tan férreamente controlado por las autoridades, de proyección obligatoria en todos los cines del Estado, donde estaban prohibidos los noticiarios extranjeros, creado sobre todo para glorificar a Franco. Pero el No-Do también sufrió las tijeras censoras del franquismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  2. 2

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  5. 5

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  8. 8 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  9. 9

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras
  10. 10 Homenaje a Celia Barquín en el campo de golf Abra de Pas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El alcance del No-Do

El alcance del No-Do