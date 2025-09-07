Estos días se celebra, con éxito de público en la alfombra roja, el FesTVal de televisión de Vitoria. Dirigido por el compañero Joseba Fiestras, ha ... sabido dar en la tecla. Atrae a una audiencia variada que se reúne, principalmente, para ver a sus artistas favoritos, presentes en el evento para apoyar el lanzamiento de sus últimos trabajos audiovisuales. Los diferentes grupos mediáticos, cadenas y plataformas presentan las novedades. Una parrilla bien nutrida, donde hay programas de entretenimiento y, sobre todo, series y más series. El formato manda a la hora de vender glamour.

Las series son la excusa perfecta para invitar a estrellas televisivas, carne de photocall, que alimentan el fenómeno fan. Hasta el Festival de San Sebastián, a la vuelta de la esquina, dedica un espacio a las series, con la premiere de esperadas producciones como 'Zeru Ahoak', de Koldo Almandoz, o 'La suerte', de Paco Plaza.

El reparto principal de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' ha colapsando esta semana el centro de Madrid con la presentación de la nueva temporada del spin-off de la famosa serie de muertos vivientes. El casting repetirá el show en breve, del 25 al 28 de septiembre, en la Comic-Con de Málaga. La convención, con fuertes apoyos institucionales, anunció el pasado jueves la visita de Arnold Schwarzenegger. Las entradas del evento andaluz vuelan en su primera edición.

Hay quien espera ver a algún rostro de la escudería Marvel, pero, de momento, manda Terminator como gran reclamo. Schwarzie encarnó a Mr. Freeze en 'Batman y Robin' y 'Conan, el bárbaro' es una de las mejores adaptaciones de un tebeo a la gran pantalla. Su última serie para Netflix, 'Fubar', se ha dado el tortazo y ha sido cancelada, pero siempre será 'El último gran héroe'.