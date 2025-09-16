España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen El Consejo de Administración de la Corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros

J. Moreno Martes, 16 de septiembre 2025, 12:03

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado durante su reunión de este martes, 16 de septiembre, que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen.

La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención

España es el primer país miembro del Big Five (compuesto por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) en tomar este acuerdo y se suma a otros países que ya han comunicado su salida de Eurovisión si no se excluye a Israel, tras los anuncios de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

El pasado mes de julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate serio y profundo sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se sumaron a la petición de España. La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General que se celebrará en diciembre.

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición.