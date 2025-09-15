Leire Martínez y Abraham Mateo, novedades del nuevo 'Operación triunfo'

J. Moreno Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

La mítica frase 'Cruza la pasarela' volverá a resonar con fuerza. La plataforma de 'streaming' Prime Video estrena hoy (22.00 horas) la nueva edición de 'Operación triunfo', donde la Academia se reabre para los 16 concursantes seleccionados que, desde el primer día, deberán dar lo mejor de sí mismos sobre el escenario. La renovada temporada del formato, producido por Gestmusic, mantiene sus señas de identidad, con Chenoa como maestra de ceremonias y una incombustible Noemí Galera que repite como 'madre' de la futura generación de 'triunfitos'.

Una de las novedades de la nueva edición estará en el jurado. Al programa se incorpora la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, que avanza que su intención es que los concursantes abandonen 'OT 2025' habiendo aprendido «lo máximo posible» y con las «herramientas» necesarias para crecer. «Esto no es una cuestión de hacer una crítica y decir que lo has hecho mal. Hay que detectar qué es lo que se puede mejorar. Es donde vamos a poner el foco, si desafinan, saber por qué han desafinado y qué es lo que falla para que en la siguiente gala no ocurra», revela.

Con las mismas claves se pronuncia su compañero de labores, el cantante Abraham Mateo, quien se estrena en 'OT' coincidiendo con los veinte años de su debut en la música. «Vamos a asesorarles y recoger todo lo que hemos aprendido nosotros todos estos años en la música para que ellos sigan su camino», avanza. El productor musical y líder de La Casa Azul, Guille Milkyway, y la locutora y periodista musical Cris Regatero cierran el cuarteto del jurado que tendrá que valorar a los concursantes cada semana.

También habrá cambios en las estructuras de las galas que prometen ser «más largas que en la edición anterior» para dar «más espacio a los concursantes y sus actuaciones», con más protagonismo para Chenoa. El director de Gestmusic, Tinet Rubira, destaca precisamente el éxito de la cantante. «El melón de Chenoa como presentadora lo teníamos que abrir. Es una de las comunicadoras de entretenimiento más consolidadas del panorama. Esperemos que la racha se amplíe en 'OT 2025'», dice.

El responsable de contenido original de entretenimiento de Prime Video en España, Oscar Prol, pone en valor que 'OT' consiguiera en 2023 marcar «un hito histórico» al convertirse en el primer 'talent show' emitido en directo en una plataforma de 'streaming' en nuestro país. «Y los resultados fueron extraordinarios: más de 3,5 millones de espectadores únicos siguieron la edición en Prime Video, y el 85% regresó cada semana, sumando además nuevos fans a lo largo de la temporada», destaca el directivo.

La edición será la más universal desde que se estrenó allá por el año 2001, cuando se convirtió en un fenómeno social que traspasó de la pantalla con la victoria de Rosa López. Además de su emisión en directo en España, por primera vez se podrá seguir simultáneamente en seis países de Latinoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Rubira ofrece más detalles de las dimensiones del plató, que promete ser el «más espectacular de la historia del programa»: habrá hasta 358 metros cuadrados de pantallas LED de mayor calidad y nitidez, 10 cámaras estratégicamente ubicadas y más de 750 aparatos de iluminación, 250 más que en la edición anterior. Como novedad tecnológica, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva.

Un ratito para TikTok

En este regreso del concurso musical, cuya última edición se despidió en febrero de 2024 con el triunfo de Naiara, Noemí Galera repite como directora de la Academia y, a su lado, Manu Guix asumirá la dirección musical, mientras que Mamen Márquez se encargará de la técnica vocal. Asimismo, La Dani será el nuevo profesor de interpretación y vuelve además Andrea Vilallonga para imagen y comunicación.

Pero habrá otras novedades con dos nuevos formatos que amplían el universo del 'talent show': 'Conexión OT', un programa diario conducido por la finalista de la edición de 2017, la cantante Miriam Rodríguez; y 'La cara B', un 'spin off' que se ofrecerá los domingos con el resumen de los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24 horas de YouTube.

El programa, que nació a principios de siglo en TVE, cuando la tele era en análogico, cuenta este año con una colaboración con la plataforma TikTok que permitirá que los concursantes puedan disfrutar durante 15 minutos del contenido de esta plataforma cada semana en un espacio físico dentro de la Academia llamado 'TikTok Corner'. No obstante, la productora avisa que el material «será cuidadosamente seleccionado, permitiendo a los concursantes tener un contacto con el mundo exterior».

