J. Moreno Madrid Sábado, 5 de julio 2025, 00:43 Comenta Compartir

Ana Rosa Quintana (69 años, Madrid) se despide de los espectadores por vacaciones hasta septiembre. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' realizó su habitual balance de una temporada que cerró con una media del 14% de 'share' y 320.000 espectadores, por delante de TVE y Antena 3 en su franja de emisión. En el encuentro con medios denunció el veto del PSOE a acudir a su matinal y avisó que interrumpirá su descanso estival si la actualidad lo requiere.

- ¿Cómo se presentan estas vacaciones?

- No he hecho ningún plan. Es que han sido cinco meses de no parar. De momento, ni siquiera estoy pensando en marcharme a la playa. Tengo cosas pendientes, y luego pues igual hacemos algún viaje y acabamos en la playa.

- ¿Está sorprendida por la corrupción que salpica al PSOE?

- Estoy asombrada con que haya un caso de corrupción tan gráfico y lo veamos. Es que se actuaba con muchísima tranquilidad e impunidad, o tendrían muchos apoyos. No sé si Ábalos y Cerdán podían imaginarse que Koldo (el exasesor del exministro) estaba grabando sus conversaciones. Imaginad lo que puede salir de ahí. Nadie piensa que se va a la cárcel, y han actuado con impunidad, porque no han hecho un negocio en un sitio determinado, sino que han utilizado multitud de comunidades autónomas. Aquí hay mucha gente que ahora debe estar muy preocupada.

- ¿Es de las que piensa que un presidente sabe todo lo que está pasando en su entorno?

- Es imposible que no lo sepa. Si hay cuatro personas que van en un coche y recorren España durante cinco meses, ¿tú no sabes quiénes son tus compañeros? Cualquiera hacemos un viaje de tres días y ya sabemos de que va la gente. No sé si en el plano económico, pero al hablar con otras personas ya se nota, por ejemplo, el trato a las mujeres o el machismo. Y luego estar en tantos ministerios… ¿Nunca le ha llegado nada al presidente ni le han dicho nada de Cerdán? Es muy raro. No puedo afirmar más porque no tengo nada encima de la mesa, pero el sentido común te dice que sí lo sabía.

- ¿Cree que Sánchez se reinventará?

- Él es muy sorprendente, pero esto es el final de un ciclo que no sé lo que durará. Pedro Sánchez no puede volver a presentarse a unas elecciones. Yo distingo muy bien entre el PSOE y el 'sanchismo', y hay muchos militantes y cargos políticos que no reconocen a su partido.

- ¿Cómo ve a la oposición?

- Han hecho el movimiento cosmético de la ronda de contactos con los socios de Sánchez para que veamos que lo intentan. No es el momento de la moción de censura. Es absurdo, no va a salir adelante. Viendo lo que está ocurriendo, hay que dejarlos. La auditoría a Sánchez se la va a hacer la UCO.

- ¿Desconecta de la actualidad?

- Completamente. Tengo una capacidad ilimitada de no hacer nada. No desconecto porque no quiero y me gusta.

- Sus editoriales siguen teniendo repercusión, especialmente en redes sociales.

- Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Es verdad que uno de mis editoriales tuvo cuatro millones de reproducciones y me llama la atención. Yo soy muy clara, y lo que ahora digo llevo años diciéndolo. He sido de la 'fachoesfera' y muchos ya se están pasando también a mi lado.

- ¿Por qué cree que el PSOE no quiere ir a su programa?

- No lo entiendo. El ministro Carlos Cuerpo sí vino porque es un tío estupendo. No me querrán en el PSOE y ya. A otros medios muy críticos con el Gobierno sí van.

«A Intxaurrondo no la veo»

- ¿Qué le ha parecido el fichaje de Javier Ruiz en las mañanas de La 1? ¿Se esperaba ese movimiento?

- No valoro lo que pasa en otras cadenas, bastante tengo con la mía, pero me parece bien que la gente tenga trabajo.

- ¿Y cómo ve a sus rivales en la mañana?

- A Silvia Intxaurrondo no la veo en 'La hora de La 1'. Agradezco mucho que ella me vea, pero yo no la veo. Y si la viera no voy a opinar de una compañera, nunca. Me duele mucho que otros periodistas no respeten al resto de compañeros que piensan distinto.

- ¿Se siente respetada?

Me siento muy respetada. Tengo muy buena relación con los compañeros que piensan igual que yo y con los que no piensan igual que yo.