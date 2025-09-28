Acto de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Nobel Joseph E. Stiglitz
El rector Carlos Andradas afronta este domingo su último acto académico mientras sopesa su continuidad
Santander
Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:07
El Hall Real del Palacio de la Magdalena acoge este mediodía la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz. El rector de la UIMP, Carlos Andradas, preside la ceremonia, en el que es su último acto académico mientras sopesa su continuidad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.