Acto de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Nobel Joseph E. Stiglitz El rector Carlos Andradas afronta este domingo su último acto académico mientras sopesa su continuidad

El Hall Real del Palacio de la Magdalena acoge este mediodía la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz. El rector de la UIMP, Carlos Andradas, preside la ceremonia, en el que es su último acto académico mientras sopesa su continuidad.