Nacida para volar

Cuando hoy, viernes, hacia las 14.00 horas, suene en los rincones del Palacio la canción 'El final del verano', tendrá para nosotros un significado ... especial. Con ese acto, que los trabajadores de la UIMP han convertido en una tradición espontánea, marcaremos el final de estas intensas doce semanas de verano de 2025, un momento para hacer balance, agradecer y festejar. Siendo este nuestro cuarto verano santanderino, todo cobra más emoción e intensidad.

Aunque por momentos parezca mentira, han transcurrido ya 12 semanas desde que, el 16 de junio, levantamos el telón de esta nueva edición de los Cursos. La lección inaugural corrió a cargo de María Vallet y ayer, 4 de septiembre, ya clausuramos con la impartida por José María Ezquiaga, que reflexionó sobre las ciudades que necesitamos.

Entre ambas lecciones se han desplegado en Palacio más de un centenar de cursos por los que han pasado unos 1800 ponentes y 4.600 estudiantes, aproximadamente un 7% más que el año pasado, a los que hay sumar los 742 estudiantes de los cursos celebrados en Las Llamas. Acompañando esta frenética actividad académica, hemos disfrutado de cerca de 60 actividades culturales, que cada día han convocado a centenares de personas hasta, por momentos, desbordar el aforo.

Hemos aprendido sobre neurociencia, inteligencia artificial, geopolítica, salud, literatura, educación, urbanismo, derecho... Y hemos disfrutado del teatro, la danza, la música, la escultura, la fotografía, la literatura, la poesía y el cine de la mano, en muchos casos, de instituciones locales, con las que nos sentimos profundamente vinculados.

Estamos satisfechos. Un año más hemos superado el objetivo de estudiantes que nos trazamos en el Plan de actuación. Pero, sobre todo, estamos satisfechos por la altísima calidad y variedad de la oferta académica y por el extraordinario ambiente de convivencia interdisciplinar e intergeneracional logrado, haciendo realidad esa imagen de la península que Juan Uslé ha representado en su cartel de este año: una generosa panza que nos acoge y respira, atravesada por un rayo de luz.

Una satisfacción añadida es el incremento significativo habido del número de jóvenes matriculados. Habrá que analizar los varios factores que han conducido a esta mayor afluencia, entre los que están la consolidación de las escuelas académicas y la oferta de cursos magistrales y talleres, con personalidades como Ignacio Cirac, Isabel Morant, Markus Gabriel, Manuel Rivas, José Miguel Viñas o Mario Obrero, abarcando múltiples disciplinas. Pero, sin duda, el más importante es la convocatoria de becas: el esfuerzo realizado este año ha dado sus frutos y es imprescindible extenderlo para lo que habrá que hacer acopio de recursos para ello.

Hemos vivido la incorporación a nuestro claustro como Doctoras Honoris Causa de Isabel Allende, Eva Nogales e Irene Vallejo, a las que se sumará, el domingo 28 de septiembre, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Desde ahora mismo les pedimos que lo apunten en sus agendas.

Siendo este el final del cuarto verano, hemos llegado al fin del mandato de este equipo rectoral. Ha sido un honor poder dirigir esta extraordinaria universidad estos cuatro años en los que creemos, honestamente, que la UIMP y estos Cursos de Verano han remontado el vuelo y están hoy en mucha mejor forma de lo que estaban cuando la recibimos.

Recuperar, Consolidar y Crecer. Con este motto hemos ido avanzado estos cuatro años, no sin dificultades, pero sabiéndonos también comprendidos y acompañados por muchos, especialmente en Santander y toda Cantabria. Recuperando alianzas académicas e institucionales de los que estuvieron y dejaron de estar. Consolidando los vínculos de confianza establecidos. Creciendo, no solo en lo cuantitativo, para analizar los acontecimientos y preocupaciones de la sociedad, siempre con calidad y rigor, dando acogida tanto a iniciativas públicas como privadas. Así, además de las novedades puntuales en cada edición, hemos lanzado iniciativas nuevas con vocación de permanencia, como las Escuelas de economía, geografía, neurotecnología o mundo clásico; los cursos con el Ministerio de Transformación Digital para acompañar el desarrollo de la IA en España y el de Asuntos Exteriores dedicado al papel de España en el Mundo; la conferencia anual sobre la economía española de la mano del Banco de España; los encuentros de la red Cities 2030 sobre la descarbonización de nuestras ciudades; el curso de divulgación de ciencia en español con The Conversation; el premio-taller de poesía Pedro Salinas... Nada de ello hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores e instituciones amigas, sin el aliento y el acompañamiento de tantos fieles aliados de la UIMP y sin el firme compromiso de su personal.

El mundo ha cambiado en estos cuatro años y la UIMP ha sido testigo vivo de ello. Como universidad pública singular, universidad de universidades, nos corresponde ejercer el liderazgo social imprescindible en estos tiempos de «cambio de era». No callar y alzar la voz frente a las injusticias. Reivindicar y cultivar la ciencia y la cultura frente a quienes los denuestan. Defender la libertad de pensamiento y el debate. Educar para la paz y el respeto. Aspirar a la belleza y a la verdad.

Como la universidad única que es, la UIMP ofrece posibilidades únicas. Pero hay que poner los medios para que vuele y dejarla volar, volar alto. Ha nacido para volar.