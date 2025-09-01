Economía digital, vivienda y puertos para cerrar los Cursos de Verano Los encuentros dedicados a la figura de Antonio Maura, a través de Plaza Porticada, o a la dependencia conviven con grandes citas, como las de Ametic o la industria farmacéutica

M. Martínez Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) despide sus Cursos de Verano 2025 con un acto institucional que se celebra este jueves en el Palacio de La Magdalena, con la lección de clausura 'Ciudades que nos cuiden: nuevas formas de vivir, nuevas formas de hablar', a cargo del profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, José María Ezquiaga. De hecho, el arquitecto dirige esta semana un curso magistral sobre la cuestión residencial titulado 'Arquitectura y vivienda: una nueva forma de hablar', que se centra en los problemas y en las políticas de vivienda, entendidas estas como un elemento clave en el desarrollo económico sostenible.

La programación académica sigue con el 39º encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones organizado por la asociación empresarial Ametic, que reúne en Santander a administraciones públicas, academia, empresas y sociedad con el objetivo de debatir los grandes retos y oportunidades de la transformación digital. En paralelo se celebra el curso 'Análisis comparado internacional de los sistemas de protección a la dependencia en Europa', que pretende explicar el sistema de cuidados en España y los cambios que es preciso realizar a medio plazo. También estos días tiene lugar el encuentro, organizado por la Asociación santanderina Plaza Porticada, 'La memoria académica de Antonio Maura' centrado en esta figura «sobresaliente de la Restauración». Igualmente, La Magdalena acoge la Semana Portuaria, con los cursos 'Redes de transporte inteligentes: los desafíos de la logística sincromodal'; 'Dando voz a los datos: los puertos. Organizaciones Data-Driven'; 'Economía circular en los puertos', y 'Escuela de liderazgo: liderar y gestionar el talento de los puertos'.

También tiene lugar esta última semana de actividad el curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', un encuentro que busca generar propuestas que orienten los avances en España y en el conjunto de la UE. Y se suman a la propuesta el 'XXIV Encuentro de la Industria Farmacéutica Española', centrado en el papel de este sector ante la renovación normativa y el escenario internacional; el 'XI Encuentro de actualización y nuevas aproximaciones en vacunas', que explorará la importancia de la vacunación como pilar fundamental en las sociedad cada vez más longevas; 'Emprendimiento y empleabilidad', con el objetivo de fomentar los planes estratégicos en el modelo universitario; y el curso titulado 'Público y privado del derecho de la competencia'.