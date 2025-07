El fado de Camané y Mário Laginha, voz y piano, en Escénicas en el Casyc de la UIMP

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 16 de julio 2025, 07:41 Comenta Compartir

El fado toma la escena en el Casyc de la mano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la presencia de Camané y Mário Laginha, voz y pianista, respectivamente, en una cita en colaboración con la Fundación Caja Cantabria. Camané está considerado 'El Principe del Fado', una de las voces más importantes en la actualidad con una larga trayectoria y reconocimiento internacional. Mário Laginha es un pianista y compositor portugués ligado al jazz. El repertorio que se presenta en el recital del álbum que presentan en conjunto, 'Aqui está-se sossegado', incluirá una veintena de temas, extraídos del canon fadista tradicional, del repertorio de Camané y también otros nuevos compuestos por Laginha quien, como recordatorio, ya puso música a un poema de Álvaro de Campos 'Ai Margarida', que forma parte de uno de los últimos discos de Camané. La cita en el teatro Casyc (entrada 15€) tendrá lugar a las 20 horas.

«Para ser fadista es necesario ir a buscar el pasado, interiorizarlo, asimilarlo y transportarlo al futuro. Porque la saudade es un sentimiento sin fecha. Yo tengo mucha mas saudade de lo que viene, que de lo que ya fue». Cada cantante de fado, opina Camané, «debe ser único y especial para volverse definitivo. Solo soy cantante porque soy fadista. Antes pensaba que nunca podría cantar, pero al escuchar fados por primera vez vi que tenía una forma mía de cantar muy lisboeta, muy de fado».

Camané comenzó su carrera a los 8 años, influenciado por su familia, interesado por la colección de discos de sus padres donde descubrió a los grandes nombres como Amália Rodrigues, Fernando Mauricio, Lucilia do Carmo, Maria Teresa de Noroña, Alfredo Marceneiro y Carlos do Carmo. El artista ganó reconocimiento en 1979 al ganar el 'Grande Noite do Fado'. y a partir de ahí se ha convertido en una figura importante en la reinserción y revitalización del fado en la cultura portuguesa.

El lanzamiento de 'Una Noche de Fados', disco muy elogiado por la crítica especializada, contribuyó a que Camané se consolidara como la voz más representativa de la nueva generación de fadistas y para que el público reconociera la calidad de su trabajo.El principio de 1998 fue marcado por la edición de un nuevo disco – 'En la línea de la vida', consagrando definitivamente a Camané como una de las voces más impresionantes del fado.

Durante 1998, Camané realizó numerosos espectáculos en Portugal –entre los cuales se destacan las actuaciones en la Expo 98– participó en el espectáculo 'De Sol a Luna – Flamenco y Fado', y en algunos festivales de música europeos. En 2000 vivió un nuevo paso a su carrera: la edición de su tercer trabajo discográfico simultáneamente en Bélgica, Holanda y Portugal,'Esta Cosa del Alma'. En 2001 lanzó su cuarto CD, 'Por Dentro del Día', que alcanzó el disco de plata tan sólo tres semanas después de su salida. En 2003 se editó una compilación de canciones suyas en la colección 'The Art Of', del catálogo Hemisphere, que tuvo la particularidad de incluir regrabaciones de temas de 'Una Noche de Fados', el primer disco de Camané, efectuadas en 2002. Ganador del Prémio Amália Rodrigues en la categoría de mejor intérprete masculino de fado, Camané publicó su quinto disco, 'MIM Sempre (siempre de mí)', que recibió un disco de oro. Sus sucesivas creaciones y actuaciones subrayan la divulgación de un repertorio del lado más bien tradicional de Camané, no sin tomar algunos riesgos con incursiones en uso de lenguajes poéticos y de músicas originales.